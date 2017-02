Dette skjer i Lahti-VM i dag - 1. mars

Her er VGs oversikt over onsdagens aktiviteter i ski-VM i Lahti.

11.00: KOMBINERT, hopp, stor bakke (HS130)

Kun ett hopp pr. deltaker. Ett poeng i bakken tilsvarer fire sekunder i langrennstid.

Norske utøvere:

Espen Andersen (23), Lommedalen. VM-debutant. Endte på 25. plass i den første individuelle konkurransen i Lahti. Er normalt best i bakken av nordmennene.

Jørgen Graabak (25), Byåsen. Deltar i sitt tredje VM. Sølv i lagkonkurransen i 2013, 2015 og i år. Har en 8. plass som best individuelt i VM (2015).

Magnus Krog (29), Høydalsmo. Er med for andre gang i VM (debut 2013). Vant sølv i lagkonkurransen for fire år siden og i år. Har to 10.-plasser som best individuelt i VM.

Magnus Moan (33), Byåsen. Deltar i sitt syvende VM (norsk rekord blant kombinertløpere). Debut i 2005. Har 11 VM-medaljer (1-5-5). Lagmester i 2005. Har to individuelle sølvmedaljer (sprint 2005 og 2007).

VG-vurdering:

Konkurransen har to store favoritter, Johannes Rydzek og Eric Frenzel. Uansett hvilken tysker som vinner, så vil mesteren gå til topps på VMs adelskalender i kombinert, en liste som i øyeblikket toppes av Bjarte Engen Vik (5 gull og 3 sølv). Frenzel har 4 gull, 5 sølv og 2 bronse, mens Rydzek står med 4 gull, 4 sølv og 1 bronse. Vi satser på at Rydzek er mannen, at han tar sitt tredje gull i dette VM. Tyskland vant firedobbelt i den forrige individuelle konkurransen i Lahti. Det kan bli slik nå også, om da ikke noen av nordmennene overgår seg selv i bakken. Hold også et øye med den østerrikske tittelforsvareren Bernhard Gruber.

12.45: LANGRENN, 15 km klassisk, menn

Norske utøvere:

Niklas Dyrhaug (29), Tydal. Andre VM (debut 2015). Stafettverdensmester for to år siden. Tok en 7. plass på 30 km med skibytte. Har to 4. plasser på 15 km klassisk med intervallstart i verdenscupen, den seneste i Otepää rett før årets VM.



Johannes Høsflot Klæbo (20), Byåsen. VM-debutant. Tok bronse i torsdagens individuelle sprintkonkurranse. Ble nr. 2 på 15 km klassisk jaktstart i Lillehammer for tre måneder siden.

Martin Johnsrud Sundby (32), Røa. Femte VM (debut 2009). Stafettverdensmester 2011. Tok VM-sølv i skibytteøvelsen i 2013 og i år, og bronse på 15 km klassisk i Oslo 2011. Har tre VC-seirer på 15 km klassisk m/intervallstart, den seneste i Otepää før årets VM.

Didrik Tønseth (25), Byåsen. Andre VM (debut 2015). Stafettverdensmester 2015. Ble nr. 4 i 30 km m/skibytte i 2015 og nr. 6 i samme øvelse sist lørdag. Tok sin eneste individuelle verdenscupseier på nettopp 15 km klassisk i Davos i 2014, etter at Martin Johnsrud Sundby senere ble fratatt førsteplassen for brudd på dopingbestemmelsene.

VM Falun 2015 (fri teknikk): 1) Johan Olsson, Sverige, 2) Maurice Manificat, Frankrike, 3) Anders Gløersen, Norge.

Historikk:

Med unntak av jaktstarter, så har det vært avviklet 21 renn over 15 km i VM (hvis vi skreller vekk de syv olympiske med VM-status), det første i Falun i 1954. Syv av de 21 rennene er gått i fri teknikk, hvis vi tar med det uspesifiserte i 1985 vunnet av finske Kari Härkönen. Norge har vunnet tre ganger i klassisk, ved Gjermund Eggen i 1966, Magne Myrmo i 1974 og Oddvar Brå i 1982. Ingen av de tre var gullfavoritt før løpet. Eggen ledet omtrent fra start til mål, mens Brå kom styggfort på slutten. Myrmo slo Gerhard Grimmer med ni tideler, takket være østtyskerens fall i en utforkjøring. De tre VM-gullene i fri teknikk ble tatt av Bjørn Dæhlie i 1991, skiskytter Lars Berger i 2007 og Petter Northug i 2013.

PÅ TRONEN: Martin Johnsrud Sundby var helt konge på 15 km i generalprøven før VM i estiske Otepää. Gliser han like bredt etter onsdagens renn? Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

VG-vurdering:

Skal endelig herrene melde seg på i Lahti-VM? Etter fire norske gull i mesterskapet, samtlige tatt av kvinnelige utøvere, er det lov å håpe på en etterlengtet herretriumf. Martin Johnsrud Sundby slipper denne gang å knive med Sergej Ustjugov. Men han må i stedet se opp med finske Iivo Niskanen, mannen som var nærmest Sundby i generalprøven i Otepää. Niskanen vant vinterens første VC-renn på 15 km klassisk med intervallstart, på hjemmebane i Ruka i november, da Sundby ble nr. 3. Svenske Johan Olsson blir også farlig, i tillegg til øvrige nordmenn.

15.15: KOMBINERT, 10 km langrenn

VM Falun 2015: 1) Bernhard Gruber, Østerrike, 2) Francois Braud, Frankrike, 3) Johannes Rydzek, Tyskland, 4) Magnus Moan, Norge.

Historikk:

Norge har aldri vunnet denne øvelsen i VM, altså med ett hopp i stor bakke og deretter langrenn (7,5 km 2001-05, 15 km i 2007 og 10 km 2009-15). Åtte forsøk har gitt tre norske medaljer, sølv og bronse til Magnus Moan og Kristian Hammer i 2005, og nytt sølv til Moan i 2007. Tyskland har dominert, med medalje i samtlige konkurranser, totalt 3-3-4.

17.00: HOPP, kvalifisering stor bakke (HS130), menn

De ti beste i verdenscupen sammenlagt (deriblant Tande) er direktekvalifisert til torsdagens renn. De øvrige hopper ett hopp hver i kvalifiseringen. De 40 med høyest poengsum går så videre til torsdagens konkurranse.

(NORSKE)

Anders Fannemel (25), Hornindal. Andre VM (debut 2015). Lagverdensmester for to år siden. Ble nr. 7 i det individuelle storbakkerennet. Har tre individuelle verdenscupseirer, den seneste i Sapporo i fjor. 12. plass som best i årets VC.

Johann André Forfang (21), Tromsø. Gjør sitt andre VM (debut 2015). Ble nr. 7 i årets individuelle normalbakkerenn i VM. Eneste individuelle verdenscupseier kom i Titisee-Neustadt i fjor. 6. plass som best i årets VC. Er tilbake etter å ha besvimt før søndagens mixed-konkurranse.

Andreas Stjernen (28), Sprova. Andre VM (debut 2013). Ble nr. 13 og 18 i de individuelle VM-rennene i 2013. Tok en 17. plass i normalbakken lørdag. Har tre pallplasser i verdenscupen, to i skiflyging og en i normalbakke. Har som best to 5. plasser i vinterens VC.

Daniel-André Tande (23), Kongsberg. VM-debutant. Har 10 pallplasser individuelt i verdenscupen (3-6-1). Hans to siste seirer kom i årets hoppuke. Endte på 15. plass i normalbakken i Lahti sist helg.

19.30: MEDALJESEREMONI, kombinert, stor bakke/10 km, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti

19.50: MEDALJESEREMONI, langrenn, 15 km menn, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti