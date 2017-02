Dette skjer i Lahti-VM 25. februar

Her er VGs oversikt over lørdagens aktiviteter i ski-VM i Lahti.

08.30: LANGRENN, pressemøte, lagsprint kvinner og menn

09.00: KOMBINERT, pressemøte, lagkonkurranse

11.00: LANGRENN, 15 km fellesstart med skibytte, kvinner (7,5 km klassisk, 7,5 km fri teknikk)

Norske utøvere:

Marit Bjørgen (36), Rognes. Deltar i sitt 9. VM (debut 2001, i Lahti). 22 VM-medaljer til nå (14-5-3). Vant skiathlon-øvelsen i 2011 og 2013.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30), Heming. Sjette VM (debut 2007). Seks VM-medaljer (2-1-3). Sprintverdensmester i 2007. Sølv i skibytteøvelsen for to år siden.

Heidi Weng (25), BUL. Tredje VM (debut 2013). Har to strake stafettgull i VM, og en individuell bronse i skiathlon i 2013.

Ingvild Flugstad Østberg (26), Gjøvik. Fjerde VM (debut 2009). Verdensmester i lagsprint i 2015.

VM Falun 2015: 1) Therese Johaug, Norge, 2) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge, 3) Charlotte Kalla, Sverige.

VG Live: Følg gulljakten fra kl. 11

Historikk:

Øvelsen (7,5 km+7,5 km) avvikles for syvende gang i VM. Russland tok gullet i 2005 (Julija Tsjepalova) og 2007 (Olga Savjalova). Så vant polske Justyna Kowalczyk i 2009, før Marit Bjørgen seiret i både 2011 og 2013. For to år sidenvar det Therese Johaugs tur, etter en naturlig progresjon i VM (bronse 2011, sølv 2013). Norge har tatt medalje i samtlige seks VM-renn, totalt 11 medaljer (3-4-4).

VG-vurdering:

MaritBjørgen har levert topp resultater i distanselangrenn i det siste, og må dermed få et klart favorittstempel. Vi tror hun kan få selskap på pallen av Charlotte Kalla fra Sverige og Heidi Weng. I den fremste utfordrergruppen plasserer vi Stina Nilsson, Jessica Diggins fra USA, hjemmehåpet Krista Pärmäkoski og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

13.30: LANGRENN, 30 km fellesstart med skibytte, menn (15 km klassisk, 15 km fri teknikk)

Norske utøvere:

Finn-Hågen Krogh (26), Tverrelvdalen. Tredje VM (debut 2013). Verdensmester i lagsprint 2015.

Sjur Røthe (28), Voss. Fjerde VM (debut 2011). Stafettverdensmester 2013. Bronse på 30 km m/skibytte i samme VM.

Martin Johnsrud Sundby (32), Røa. Femte VM (debut 2009). Stafettverdensmester 2011. Sølv i skibytteøvelsen i 2013.

Didrik Tønseth (25), Byåsen. Andre VM (debut 2015). Stafettverdensmester 2015. Ble nr. 4 i 30 km m/skibytte.

VM Falun 2015: 1) Maksim Vylegsjanin, Russland, 2) Dario Cologna, Sveits, 3) Alex Harvey, Canada, 4) Didrik Tønseth, Norge.

VG Live: Blir det norsk gull? Følg løpet fra kl. 13.30

Historikk:

Franske Vincent Vittoz ble mester da øvelsen (15 km klassisk og 15 km fri) VM-debuterte i 2005. Frode Estil fikk bronse den gang. Så vant tyske Axel Teichmann i 2007, før Petter Northug spurtet ned henholdsvis Anders Södergren (2009) og Maksim Vylegsjanin (2011). I 2013 tok Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe medaljene bak Dario Cologna, mens Didrik Tønseth ble beste nordmann på den sure fjerdeplassen i 2015. Nevnte Vylegsjanin knep gullet i Falun.

ROLLEBYTTE I VM? Martin Johnsrud Sundby (t.v.) gratulerer Sergej Ustjugov med seieren på 20 km fellesstart med skibytte i Oberstdorf under Tour de Ski i begynnelsen av januar. I dag kan det være Røa-løperens tur til å ta imot gratulasjoner. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

VG-vurdering:

Sergej Ustjugov viste stor form på sprinten, men har den også i beina. Det kan kanskje bidra til å tippe dette i Martin Johnsrud Sundbys favør? Sundby er klar på at han kan gå fra de andre i løypene i Lahti. Øvrige nordmenn må også regnes med. Det norske toget vil nok jobbe hardt fra start for å forsøke å riste av seg Ustjugov og den farlige franskmannen Maurice Manificat. Hold også et øye med Sveriges Calle Halfvarsson og Alex Harvey fra Canada.

16.30: HOPP, menn (HS100)

De 30 beste etter 1. omgang får hoppe finaleomgangen.

Norske utøvere:

Johann André Forfang (21), Tromsø. Gjør sitt andre VM (debut 2015). Ble diskvalifisert i normalbakkekonkurransen i 2015. Ble nr. 18 i storbakken.

Robert Johansson (26), Søre Ål. VM-debutant. Eneste pallplass i verdenscupen kom i hoppukerennet i Innsbruck(nr. 2).

Andreas Stjernen (28), Sprova. Andre VM (debut 2013). Ble nr. 13 og 18 i de individuelle VM-rennene i 2013.

Daniel-André Tande (23), Kongsberg. VM-debutant. Har 10 pallplasser individuelt i verdenscupen (3-6-1). Hans to siste seirer kom i årets hoppuke.

VM Falun 2015: 1) Rune Velta, Norge, 2) Severin Freund, Tyskland, 3) Stefan Kraft, Østerrike.

VG Live: Følg hoppgutta fra kl. 16.30

Historikk:

Normalbakkekonkurransen ble innført i Zakopane-VM i 1962. Trønderen Toralf Engan vant den gang, det første av fire norske VM-gull i øvelsen. Bjørn Wirkola fulgte opp med seier på hjemmebane, i Midtstubakken, i 1966. Så gikk det 47 år før Anders Bardal triumferte i Val di Fiemme (eller rettere sagt Predazzo). To år etter gikk Rune Velta seirende ut av en thriller (vant med 0,4 poeng) mot Severin Freund i Falun. Norge har i tillegg to sølv, Kent Johanssen i 1991 og Tommy Ingebrigtsen i 2003, samt fire bronse, Lars Grini i 1970, Ole Bremseth i 1982, Per Bergerud i 1985 og Vegard Opaas i 1987. DDR og Østerrike har også vunnet normalbakkeøvelsen fire ganger.

VG-vurdering:

Olympiamester, hoppukevinner og verdenscupleder Kamil Stoch fra Polen er den fremste gullfavoritten. Stefan Kraft fra Østerrike og Andreas Wellinger fra Tyskland blir også farlige. Hold dessuten et øye med formsterke Maciej Kot fra Polen. Vi er redd nordmennene vil bli for beskjedne i dette selskapet.

19.30: MEDALJESEREMONI, hopp, kvinner, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti

19.50: MEDALJESEREMONI, langrenn, 15 km, kvinner, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti

20.05: MEDALJESEREMONI, langrenn, 30 km, menn, på «Medal Awards Plaza», det store torget, i Lahti