Bjørgens gull var ingen selvfølge selv om det så slik ut

Kommentar LAHTI (VG) Marit Bjørgen (36) er verdens beste skiløper igjen, tilsynelatende lekende lett og da er det lett å tenke at dette var nok et selvfølgelig gull på hennes lange medaljeliste.

Men gull i VM krever alltid noe ekstra. Det er da alle forsøker sitt aller beste på å være i form, det er da form og ski må treffe, og det er da nervene må kontrolleres.

Bjørgen hadde lyktes med det utrolige 20 ganger i VM og OL før Lahti, hun er tidenes mestvinnende og har jo «alltid» vært best. Men forutsetningene denne gang var annerledes, og derfor vil triumfen i Lahti rage høyt på listen over triumfer:

Bjørgen er 36 år, eldre enn noen tidligere individuell gullvinner på kvinnesiden.

Hun ble mamma i romjulen 2015, med alle omveltninger av livet det medfører. I all hovedsak positive, men få av dem er til fordel for idrettskarrieren.

Og – dette er viktig – hun slet betydelig med skader da hun forsøkte å komme tilbake.

For ett år siden innrømmet Bjørgen at hun var frustrert, hofteskaden slapp ikke taket og siden fikk hun problemer med bekkenet.

Faktisk gikk det så langt at lagkameratene sendte tekstmeldinger til henne da skiforbundet kalte inn til hastepressekonferanse i fjor sommer. De trodde at hun skulle legge opp. Temaet var i stedet Martin Johnsrud Sundbys astmasak.

Og sakte, men sikkert har formpilen pekt oppover. I starten av sesongen dominerte hun ikke, Tour de Ski ble droppet, men siden verdenscuprennene i januar har Bjørgen sett best ut. Hjulpet av høydetrening og kloke valg inn mot VM viste hun igjen betydningen av rutine.

Her i Lahti gikk hun hardest av alle ut fra start, de fleste i feltet falt av kjapt, og det ikke lenge etter skibyttet halvveis ble det klart at dette skulle bli et oppgjør mot hjemmehåpet Krista Pärmäkoski. Finnen var overraskende pigg, forsøkte til og med å utfordre den norske langrennsdronningen et par ganger, og det lå et spurtoppgjør i lufta før siste bakke.

En spurt Bjørgen høyst sannsynlig ville vunnet. Men hun kjente seg sterk nok til å klyve fra rivalen likevel, da Rognes-kvinnen bestemte seg var det ingen tvil og på oppløpet var Bjørgens smil ikke til å misforstå: Gull smaker like godt hver eneste gang.

Se samboer Fred Børre Lundbergs reaksjon etterpå!





Seiersintervjuet hvor hun deler gullet med den eneste i verden som sannsynligvis kunne gitt henne kamp helt til mål – den dopingsuspenderte venninnen Therese Johaug – forsterker bare bildet av en utøver som også har personlige egenskaper en mester verdig.

Hva med de andre? Ingvild Flugstad Østberg er åpenbart ute av form, og Astrid Uhrenholdt Jacobsen er også langt unna.

Heidi Weng falt overraskende av i kampen mot Charlotte Kalla om bronsen, og var bedre tidligere i år. Hvor taktisk klokt det var å gå i kjelleren for en 4. plass, vel vitende om at hun vil bli tatt ut til sprintstafetten søndag, er mulig å undre på.

Og hvis sprintverdensmester Maiken Caspersen Falla ikke tas ut på det norske stafettlaget nå, bør argumentene være gode. Faktisk ga dagens 15 kilometer grunn til en viss bekymring om det som skulle være VMs sikreste gull.

Men det ordner seg sikkert, det og. Marit Bjørgen er jo på laget.