Simen Agdestein (49) holder Magnus Carlsen (25) som knapp favoritt mot russiske Sergej Karjakin (26) i VM-duellen som starter fredag kveld.

VM-match i sjakk 2016: Mester: Magnus Carlsen, Norge. Utfordrer: Sergej Karjakin, Russland. Tidspunkt: 11.-30. november 2016. Sted: New York. Regler: 12 partier. 1 poeng for seier, 1/2 poeng for remis. Vinner: førstemann til 6,5 poeng.

– Jeg har dette 55/45 i favør Carlsen. Det blir mye jevnere enn folk tror, sier Agdestein til VG.

Sammen med Jon Ludvig Hammer og programleder Mads Andersen skal 49-åringen underholde og informere norske sjakkseere om hva som skjer på Manhattan. Første parti starter fredag kveld, og Carlsen er blant de aller fleste stor favoritt etter å ha slått Viswanathan Anand to ganger.

– Det blir mye mer krevende å møte Karjakin enn Anand. Han kollapset jo psykisk når det gikk galt, og kjempet ikke for livet på samme måte som jeg tror Karjakin vil gjøre, sier Agdestein.

Med seg som VG-ekspert får han med seg Hammer, som i forrige VM-kamp var med som Carlsens rådgiver. Nå skal han heller servere VGs lesere og TV-seere sin ekspertise. Sendingene vil også bli krydret med en rekke andre gjester.

SKAL LEDE SENDINGENE: Jon Ludvig Hammer (t.v.), Mads Andersen og Simen Agdestein. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg tror det blir en jevn og bra duell, og jeg tror Magnus vinner. Han er den beste sjakkspilleren, men i en VM-match kan alt skje. Hovedstyrken for Karjakin tror jeg kommer til å være åpningsspillet, sier Hammer som har Carlsen som 70/30-favoritt.

– Karjakin har et veldig fint team rundt seg. De kommer til å se på hva som er svakhetene til Magnus, og han har jo nesten ikke svakheter. Den største relative svakheten er nok i åpningen, og da blir det et særlig spenningsmoment, mener Hammer.

Russisk dominans



Agdestein peker på at Russland er ekstremt ivrige etter å skaffe seg VM-tittelen i sjakk etter at Vladimir Kramnik var den siste etter at han overtok tittelen fra landsmannen Garry Kasparov i 2000.

– Det betyr enormt mye for russerne å gjenvinne tittelen, og Karjakin har et stort team med «the best that money can buy». Den største utfordringen for Magnus blir å stoppe de enorme åpningsanalysene som han får hevet i ansiktet, og går han på en smell tidlig blir dette farlig. Karjakin er veldig solid. Det er ikke lett å slå ham, og han spiller ofte remis, påpeker Agdestein.

Karjakin har vunnet turneringen Stavanger Open to ganger – i 2013 og 2014 – foran nesen på det store trekkplasteret og hjemmefavoritten Magnus Carlsen. Det tror Hammer har veldig lite å si.

– Den ene gangen han vant, så tapte han mot Magnus i internkampen, og hvis vi skal begynne å tenke på turneringsresultater som en faktor i dette, så kommer Magnus veldig fint ut. Jeg tror ikke det er noe psykologi i akkurat det, mener Hammer.

VGTV har daglige sendinger, og de starter kl. 19.15 – med unntak av fredagens sending som starter kl. 19.00. Sjakkinteressen var enorm da Carlsen vant VM i Chennai i 2013, og i Sotsji i 2014.

– Vi skal lage et underholdningsprogram om sjakk. Det skal treffe både mannen i gaten og de sjakkinteresserte, forklarer leder for VGTVs sportsseksjon, Joakim Skogvold.

I tillegg vil du kunne følge partiene trekk for trekk i VGs sjakkstudio.