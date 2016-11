Verdenstoeren til VG: – Hvis Magnus vinner, er det en god plan. Hvis ikke, er det en tabbe.

NEW YORK/OSLO (VG) Magnus Carlsen (25) smilte etter å ha presset VM-matchen til omspill etter 35 minutter. Det er en genistrek om det funker, men hvis ikke?

– Hvis Magnus vinner omspillet, så er det selvfølgelig en god plan. Men hvis ikke, så var det en stor tabbe, sier verdenstoeren Fabiano Caruana til VG.

Han var nok en gang på plass i VM-arenaen i New York.

– Jeg ville ikke ha gjort det, men jeg vet ikke… Det kan jo funke for Magnus, fortsetter Caruana, som gjerne skulle ha vært den som møtte Carlsen til VM-kamp i New York.

VERDENSTOER: Fabiano Caruana. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Tror det var Magnus Carlsens plan å spille uavgjort i dette 12. partiet?

– Hm, det er jo mulig at han ikke følte seg i slag og ikke ville ta noen risiko. Eller kanskje han har så stor selvtillit i hurtig- og lynsjakk at han bare ville komme videre til omspillet?

Fabiano Caruana mener at det er vanskelig å stole på omspillet:

– Hurtigsjakk er vanskelig, uansett hvor god du er. Carlsen har fortsatt en fordel i denne VM-matchen, men ikke like stor som da den begynte, mener verdenstoeren.

VGTV-ekspert Jon Ludvig Hammer er enig:

– Jeg var blant dem som trodde Magnus skulle slå til og vinne på dramatisk måte i 12. og siste parti. At han ikke engang forsøkte, kom som et lite sjokk. Men vi dømmer det i etterpåklokskapen. Det viser seg som en genistrek dersom det funker. Så slakter vi det om det ikke funker. Svaret har vi på onsdag!

Omspill-reglene * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis. Hvem som kan velge farge trekkes. * Partiet kan ses fra klokken 20.00 onsdag på vg.no og VGTV på Altibox kanal 15/16, Canal Digital kanal 7/17 og Get kanal 22. Sendingen starter 19.15.

Etter som det 12. partiet endte med remis, ble sluttresultatet i VM-matchen 6-6, og dermed blir det sjakkbonanza onsdag - på Carlsens 26-årsdag.

Magnus Carlsen sa aldri etter partiet at han planla remis fra start. Og ekspertene er ikke sikre:

– Det vet bare Magnus svaret på, sier Dirk Jan ten Geuzendam, sjefredaktør i New In Chess.

– Kanskje var det noe som gikk galt i åpningen? Jeg vet ikke. Normalt sett skulle han vel ha prøvd mer. Kanskje han ikke følte seg vel.

– Var det en god plan hvis det var en plan?

– Det vet vi ikke før etter matchen, mener Dirk Jan ten Geuzendam.

Magnus Carlsen stråler om dagen. Han har kommet seg etter tapet for Karjakin forrige mandag, og ser ut til fortsatt å ha masse energi, selv om han har spilt 12 VM-partier. Men det gjør også Sergej Karjakin, som er like rolig som han har vært hele tiden.

– Magnus er selvfølgelig favoritt foran omspillet. Det er han alltid. Men Sergej har nerver av stål, sier Lawrence Trent, som var offisiell kommentator under Carlsens første VM-kamp, i Chennai i 2013.

– Kanskje er det greit å gå rett til tie-break, for Magnus er jo god i hurtig- og lynsjakk. Men det kan Sergej også være. Han har bare ikke spilt så mye den slags sjakk som Carlsen. Vi vet egentlig ikke hvor god han er. Det blir veldig interesseant å se hvordan han takler klokken, sier Trent til VG.

Som Caruana spør han seg om Carlsen vil angre på at han lot et hvitt-parti forsvinne til ingenting i parti nummer 12:

– Selvfølgelig vil han angre om Sergej blir verdensmester. For da kastet han bort ett av sine seks hvitt-partier i det 12. partiet.

VGTV-ekspert Simen Agdestein var overrasket over det han så i det siste partiet:

– Men nå som jeg tenker på det i etterkant, så synes Magnus det er fryktelig morsomt med disse fartsdisiplinene. Jeg tror han er litt leken, at han synes det er en kjempemorsom lek å spille om titlene i hurtigsjakk og kanskje til og med i lynsjakk. Kanskje var dette et klokt valg, men det var definitivt overraskende. Jeg trodde Magnus skulle prøve å legge et vagt press på ham, i det minste.