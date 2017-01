Verdensmester Karjakin til VG: – Hyggelig at det norske folk setter pris på meg

DOHA (VG) Nok en gang handlet det mot Magnus Carlsen (26) vs. Sergej Karjakin (26). Og denne gang vant russeren.

Manager Kyrillos Zangalis sier til VG at Karjakin har blitt nasjonalhelt siden matchen i New York, og selv uttrykker den nybakte verdensmesteren det beskjedent slik overfor VG:

– Jeg er veldig takknemlig for all støtten jeg har fått.

– Du har blitt populær også i Norge?

– Det er veldig hyggelig. Jeg tror nok at det skyldes at Magnus og jeg spilte en jevn kamp i New York. Begge kunne vinne. Han vant, men jeg viste at det var mulig å spille jevnt med ham.

De lokale journalistene fra Qatar blir borte, og da går vi over til å snakke russisk. Da prater Sergej Karjakin langt raskere.

VM i lynsjakk: 1. Sergej Karjakin, Russland 16,5. 2. Magnus Carlsen, Norge 16,5. 3. Daniil Dubov, Russland 14,5. 4. Hikaru Nakamura, Russland 14,5. 5. Aleksander Grisjtsjuk, Russland 14,5.

– Jeg synes det er hyggelig at det norske folk setter pris på meg, sier han.

Lille nyttårsaften gikk han til i VM i lynsjakk i Doha etter en ekstremt dramatisk avslutning, der ingenting var avgjort før det 21. og siste partiet. Carlsen hadde tilsynelatende tak på det, men Karjakin klarte å komme likt med nordmannen takket være sin seier i siste parti, samtidig som Carlsen bare klarte remis mot Peter Leko. Derfor vant russeren gullet ut fra de spesielle reglene for hvordan det skal skilles ved poenglikhet.

– Jeg er veldig glad for seieren. Det var tøft. Jeg hadde både opp- og nedturer. Men jeg er stolt over at jeg klarte det.

– Russiske medier har vært fulle av intervjuer med deg siden New York. Hva kan du si om din nye status som «nasjonalhelt»?

– Mange har heiet på meg, støttet meg. Jeg er veldig takknemlig for det.

Sergej Karjakin er født på Krim og byttet statsborgerskap fra Ukraina til Russland flere år før annekteringen av Krim. Han har aldri lagt skjul på sin mening om Krim-konflikten. Samtidig vil han helst ikke snakke om politikk.

– Da jeg spilte VM i New York, følte jeg at jeg ikke bare spilte for meg selv, men også for Russland. Jeg følte en nasjonal stolthet, sier han til VG.

– Det som jeg er aller mest glad for, er når foreldre kommer bort til meg og forteller at barna har blitt inspirert til å begynne med sjakk etter å ha sett meg mot Carlsen i New York.

– Er dette en revansj siden tapet mot Carlsen i klassisk sjakk?

– Det hadde selvfølgelig vært bedre å vinne i klassisk sjakk, men jeg spilte en bra kamp i New York. For å bli ekstra fornøyd, hadde jeg lyst til å vinne her i Doha. Og det lyktes jeg med.

Manager Kyrillos Zangalis forteller til VG at han ringes ned at russiske medier som vil ha intervjuer med hans klient.

– Interessen for sjakk er som den var i det gamle Sovjet for 30 år siden. Jeg vet ikke hvor lenge det varer, men dette er veldig hyggelig.