Twitter kokte etter Carlsens VM-seier

Magnus Carlsen hylles i sosiale media etter å ha blitt verdensmester for tredje gang på rad etter et dramatisk omspill.

Det var ikke bare i New York at pulsen var høy under Magnus Carlsens 13. og avgjørende VM-dag. Også i sosiale media kokte det underveis og etter nordmannens triumf.

På hastaggen #vgsjakk ble det skrevet hundrevis av meldinger etter at VM-tittelen var klar.

Carlsen etter triumfen: – Det blir ikke bedre enn dette

Stian Thorbjørnsen, kanskje bedre kjent under artistnavnet Staysman, gjestet tidligere denne uken VGTVs sjakksending. Der hadde han skrevet en splitter ny sjakk-sang til ære for Carlsen. Nå lover han å gå i studio for å spille den inn.

Etter at Carlsen satte Karjakin sjakk matt i det siste partiet dro VGTVs Mads Hansen og Simen Agdestein ned til Spikersuppa i Oslo-natten med kamera for å fremføre Thorbjørnsens egenkomponerte sjakklåt.



Det ble det nesten for mye for musikeren fra Fredrikstad.

Sportssjefen kommenterer: Sjakk-kongens aller største triumf

Det var mye snakk om puls under VGTVs sjakksending og twitterlegen Wasim Zahid kastet seg på med informativ grafikk.

Sjakkentusiast Hans Olav Lahlum var imponert etter at Carlsen vant det tredje hurtigsjakkpartiet med sorte brikker.

Også Venstre-politiker Abid Raja lovpriste Carlsen etter det tredje hurtigsjakkpartiet.

I god kommentatorånd ble Bjørge Lilleliens legendariske tirade etter at Norge slo England 2-1 i 1981 omskrevet til dagens seier.

Lahlum kunne puste lettet ut etter at VM-seieren til slutt var i boks for Carlsen, og hadde én bønn til nordmannen før neste VM i 2018.

Selv om Karjakin tapte VM-kampen høstet også Carlsens motstander ros for sin måte å takle tapet på. Tidligere i VM-kampen forsvant nordmannen uten å snakke med pressen etter at han tapte det åttende partiet. Selv om skuffelsen ikke var vanskelig å spore, svarte russeren fattet på spørsmålene han fikk.

