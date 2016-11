Trump fornærmet sjakk-USA – kommer neppe til Carlsen-åpning

NEW YORK (VG) Torsdag kveld er det åpningsseremoni for sjakk-VM i New York. Trolig uten Donald Trump – og sjakk-USA savner ikke den nye presidenten.

Donald Trump fornærmet nemlig amerikanske sjakkspillere grovt i valgkampen.

Det har de ikke glemt.

Det var under en tale i Ambridge i Pennsylvania at Trump hevdet at USA ikke har noen «grand chess masters».

Sjakkspillerne tolket det som at Trump hevdet at USA ikke har stormestere i sjakk. I så fall bommet han kraftig.

– Her hevder Trump at USA ikke har stormestere. USA har 90 stormestere, fastslo sjakkskribenten Olimpiu G. Urcan på Twitter.

Han kunne også ha nevnt at USA nå har tre mann blant de ti beste i verden (Fabiano Caruana, Wesley So og Hikaru Nakamura).

En annen som følte seg forulempet, var Magnus Carlsens erkerival Hikaru Nakamura:

– Wow. Hvilken skam, kommenterte han på Twitter.

Sjakk-legenden Garri Kasparov kommenterte også Trumps uttalelser:

– Stolt over å se Trump vite like lite om sjakk som om alt annet. USA vant nylig gull i sjakk-OL, skrev Kasparov.

Fabiana Caruana, som for et år siden gikk over til det amerikanske landslaget, meldte følgende:

– Vi vant nylig sjakk-OL, så det kan vel ikke være så ille, Donald, kan det?

Men var det egentlig noen grunn for sjakk-storhetene til å føle seg fornærmet?

Nja, om det strides de lærde.

Mange mener at Trump ikke siktet til sjakkspillere, men til dyktige forhandlere. At han snakket om at USA ikke har forhandlere på stormesternivå.

Men den prisbelønte nettsiden politifact.com tolket det slik at han virkelig snakket om sjakkspillere og dømte utspillet som «pants-on-fire» på sitt «truth-o-meter» i valgkampen.

Nå går ryktene om at FIDE-president Kirsan Iljumzjinov har invitert Donald Trump til å foreta første trekk i VM-kampen Magnus Carlsen-Sergej Karjakin. Trump og Iljumzjinov skal visstnok være bekjente.

Men etter det VG forstår er det ingenting som tyder på at den kommende USA-presidenten blir å finne på plass når det første partiet i sjakkbataljen går fredag.