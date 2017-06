«Supermann» Magnus Carlsen irritert over intervjuer: – Hva vil du jeg skal gjøre?

Magnus Carlsen (26) minner på flere måter om Supermann om dagen.

Etter å ha fått gjennomgå for en ekstremt rufsete frisyre under Grenke-turneringene i vår, kom han atskillig mer velfrisert til Norway Chess, og nå i Paris ligner han ikke så rent lite på Clark Kent, også kjent som Supermann.

Verdens største sjakknettsted, chess.com, er blant dem som trukket sammenligningen med Clark Kent, og det samme har sjakksupportere på sosiale medier.

Uansett ligner Magnus Carlsen på en supermann ved sjakkbrettet om dagen - etter den store nedturen i Norway Chess, der han bare ble nummer ni av ti spillere.

Etter at hurtigsjakkdelen av Paris-turneringen nå er over, er han nå alene på 1. plass, ett poeng foran russeren Aleksander Grisjtsjuk. Lørdag og søndag er det lynsjakk i den franske hovedstaden før vinneren kan kåres.

Les også: Magnus Carlsen har fått seg kjæreste

Men etterpå var han mektig irritert på intervjuer Maurice Ashley på chess24.com-sendingen etter at amerikaneren antydet at spillet ikke hadde hadde gått så glatt.

– Hva vil du jeg skal gjøre?, gjentok Carlsen flere ganger og slo ut med armene. Han likte ikke Ashleys tilnærming.

– Vi vil ikke fornærme deg, vi vil bare drive med kommentering, svarte intervjueren.

På spørsmål om hvordan han ser mulighetene videre, svarte Carlsen:

– Det ser greit ut, men Grisjtsjuk spiller veldig bra. Forhåpentligvis kan jeg fortsette å vinne partier som ikke går så glatt.

Magnus Carlsen var sint og opprørt over at han ikke benyttet muligheten til å vinne – med hvite brikker – over Sergej Karjakin i det første partiet fredag. Likevel ble det på mange måter en perfekt start på dagen: Toeren Hikaru Nakamura tapte for Carlsens franske kompis Maxime Vachier-Lagrave, mens han selv spilte remis mot Karjakin.

Det betydde at verdensmesterens ledelse i teten var økt til to poeng ned til tre mann på 2. plass.

Les også: Oslo vraket som arrangør for Carlsens VM-kamp

– Det var en fæl bom av Magnus, sa chess24.com-ekspert Cristian Chirila.

Til fredagens andre parti stilte Carlsen plutselig uten briller da han møtte turneringens desidert jumbo, Fabiano Caruana, som før møtet med verdensmesteren hadde tapt seks av syv partier og spilt én remis.

Her finner du partiene på chess24.com

Amerikaneren klarte remis, noe som betydde at det ble tettere bak Carlsen foran fredagens siste parti: både Shakhriyar Mamedyarov og Aleksander Grisjtsjuk vant sine partier og lå bare ett poeng bak.

Etter som nettopp Mamedyarov og Grisjtsjuk møttes, og Carlsen selv med hvitt møtte franske Etienne Bacrot i den siste runden, hadde verdensmesteren alle muligheter til å øke ledelsen.

Bacrot holdt lenge bra følge, men etter hvert fikk Carlsen stadig bedre tak på det, og etter 37 trekk strakk franskmannen fram lanken. Nordmannen tok dermed sin første seier for dagen.

Les også: Carlsen var bonde for en dag

Både onsdag og torsdag tok Magnus Carlsen to seirer og hadde én remis, slik at han sto med ti poeng foran fredagens avsluttende tre hurtigsjakkpartier. Lørdag og søndag er det lynsjakk i Paris med i alt 18 runder.

– Jeg tror Grisjtsjuk vinner til slutt, sa chess24.com-ekspert Cristian Chirila på slutten.

Dette er den første av fem turneringer i Grand Chess Tour. Magnus Carlsen var bare såvidt innom touren i fjor, etter som han forberedte seg til VM-kampen mot Sergej Karjakin.

– I år er Magnus fullverdig deltaker, sier hans manager Espen Agdestein til VG.

Stillingen i Paris etter hurtigsjakkdelen:

1. Magnus Carlsen, Norge 14.

2. Aleksander Grisjtsjuk, Russland 13.

3. Hikaru Nakamura, USA 12.

4. Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan 11.

4. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 11.