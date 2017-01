Stavanger ble skviset – Oslo søker Carlsens neste VM-match

Oslo har trukket det lengste strået om å bli Norges søker når Magnus Carlsen skal forsvare VM-tittelen i 2018.

Stavanger arrangerer fra før Norway Chess og var interessert i VM-matchen – men må nå nøye seg med å søke VM i hurtig- og lynsjakk for 2017.

Ifølge en pressemelding fra Norges Sjakkforbund mente rettighetshaveren, det russiske selskapet Agon, at bare hovedsteder var aktuelle for VM-matchen 2018 (til tross for at de to matchene de har arrangert til nå, ikke har gått i hovedsteder: Carlsen-Anand i OL-byen Sotsji i 2014 og Carlsen-Karjakin i New York i 2016).

– Jeg synes det er litt rart at det er sånne kriterier. Jeg skulle ønske at vi ble målt på kvaliteten på våre arrangementer, sier Kjell Madland, sjef for Norway Chess, den eneste internasjonale storturneringen som går i Norge hvert år.

Oslo kommune er allerede på banen og har bevilget 500 000 kroner til VM-søknaden fra hovedstaden.

– VM-matchene er det største innen sjakken. Å ha muligheten til å få oppleve dette på hjemmebane, nå når Norge har verdensmesteren i Magnus Carlsen, er veldig spennende. Norges Sjakkforbund håper søknadsprosessen fører frem, og at neste VM-match finner sted i Oslo i 2018, sier Morten L. Madsen, president i Norges Sjakkforbund, i en pressemelding.

Det er en gruppe privatpersoner i Oslo som har tatt initiativet. De støttes faglig av sjakkforbundet.

Interim-styret, som Oslo-initiativet kaller det, består av initiativtaker Geir Rognlien Elgvin, Pål Løwe og Tore Walaker.

Et sjakk-VM i Oslo vil trolig koste rundt 50 millioner kroner, men spørsmålet er hvem som skal hente inn pengene; de norske arrangørene eller Agon, som har kjøpt arrangementet fra FIDE (det internasjonale sjakkforbundet).

Stavanger må nå altså avfinne seg med å satse på hurtig- og lynsjakk.

– Vi legger nå alle krefter på å få VM i hurtig- og lynsjakk - og å styrke vår posisjon med Norway Chess. Vi har bygget opp en av verdens aller beste sjakkturneringer gjennom de senere årene, sier Kjell Madland.

– Hva er argumentasjonen fra Agon for at dere ikke kan søke VM i langsjakk?

– De vil ha arrangementet i de store byene. Vi kunne ha fått et intimt og spennende arrangement i Stavanger, og vi ville garantert ha nådd ut i verden uansett - på samme måte som et VM i Oslo vil gjøre.

PS: Magnus Carlsen skal fra helgen spille den tradisjonelle Wijk aan Zee-turneringen.