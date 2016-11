Slik lader Carlsen for det viktige femte partiet

NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) er fortsatt i perlehumør og har spilt basketball på fridagen onsdag. I morgen venter det viktige parti nummer fem.

Det er nemlig verdensmesterens siste parti med hvite brikker fram til parti nummer åtte mandag. Nå skal han spille med svarte brikker både fredag og søndag.

– En skulle tro at to svarte partier ville bli ubehagelig, men basert på Magnus’ svart-partier til nå, er det kanskje ikke så farlig som vi hadde forventet på forhånd, sier VGTV-ekspert Jon Ludvig Hammer.

Les også: Direktør: Carlsens app-selskap er verdt 145 mill. kroner.

Han har i de to tidligere VM-kampene i Carlsen vært en del av analyse-teamet. Nå analyserer han i VG-studio.

– Det hadde selvfølgelig vært fint for Magnus å få noe å gå på etter dette femte partiet, sier Hammer.

Fikk du med deg? Karjakin blir gjerne Putins forsvarsminister.

Alle de fire partiene til nå har endt med remis. Både i tredje partiet, med hvitt, og i det fjerde partiet, med svarte brikker, hadde Carlsen et solid tak på partiet, men klarte ikke å omsette det i seier.

FIGHTING FACE: Magnus Carlsen i aksjon på onsdagens basketballtrening. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Hva forventer du av Carlsen i torsdagens parti?

– Jeg forventer det samme; en uvanlig åpning og så et forsøk på å få en bitte litt bedre stilling. Som han gradvis forbedrer. Det klarer han i hvert fall i forrige hvittparti – og var da veldig nær ved å lykkes.

Les også: Karjakins manager lettet: – Nå har Sergej kommet stående ut av 1. runde

Sergej Karjakin innrømmet både etter parti nummer tre og parti nummer fire at han var heldig som hadde sluppet unna med remis.

– Jeg vil helst ikke tenke på de feilene jeg har gjort, sier Karjakin.

Jon Ludvig Hammer svarer slik når vi spør om hvem som har det psykologiske overtaket nå:

Slik er VM-duellen: 11.11: Carlsen-Karjakin 1/2-1/2. 12.11: Karjakin-Carlsen 1/2-1/2. 14.11: Carlsen-Karjakin 1/2-1/2. 15.11: Karjakin-Carlsen 1/2-1/2. 17.11: Carlsen-Karjakin. 18.11: Karjakin-Carlsen. 20.11: Karjakin-Carlsen. 21.11: Carlsen-Karjakin. 23.11: Karjakin-Carlsen. 24.11: Carlsen-Karjakin. 26.11: Karjakin-Carlsen. 28.11: Carlsen-Karjakin. ** Alle partier starter kl. 20.00 norsk tid.

– Fordi Karjakin har overlevd to skumle situasjoner, vil jeg si at han har et lite psykologisk overtak – men samtidig går utviklingen i matchen i Magnus’ favør, etter som Karjakin ikke evner å putte press på Magnus.

Les også: Putins mann på plass for å støtte Karjakin.

Carlsen selv sier det slik:

– Jeg synes det er bedre å være angriperen – enn å måtte forsvare seg.

Verdensmesteren minner også om det som skjedde i Chennai, der han spilte sin første VM-match for tre år siden:

– Også i Chennai var jeg nær ved å vinne det fjerde partiet.

Og: I India tok han sin første seier da han vant det femte partiet. Så fulgte han opp med å vinne med svarte brikker i parti nummer seks. Og matchen var i realiteten avgjort.