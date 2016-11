NEW YORK (VG) Her blåser Magnus Carlsen (26) ut lysene på bursdagskaken etter VM-seieren i New York. Skuespilleren Sienna Miller var blant dem som var med på feiringen.

– Vi skal feire bursdagens hans, understreket manager Espen Agdestein før VM-seieren over Sergej Karjakin var klar.

Da han kom til restauranten BLT Prime i 22-tiden amerikansk tid ble Carlsen dynket i champagne fra noen av sponsorene.

Helt ubemerket kom også Sienna Miller og hennes regissør-kjæreste Bennett Miller inn på feiringen.

– Jeg er lettet og veldig glad, konstaterte Magnus Carlsen på vei til middagsbordet.

HYLLET MAGNUS: Sienna Miller og hennes regissør-kjæreste Bennett Miller. Foto: , Ole Kristian Strøm, VG

– Var du noen gang i tvil om at du skulle vinne?

– Etter det åttende partiet, da jeg tapte, meldte usikkerheten seg. Før det hadde jeg troen på at jeg skulle klare det på en eller annen måte.

De syv første partiene av sjakk-VM endte med remis. Så vant altså Sergej Karjakin nummer åtte.

– Innerst inne hadde jeg troen fortsatt, men det var vanskelig å fortelle meg det.

– Jeg klarte å ta meg sammen, fant gleden og spilte på en ordentlig måte, fastslo Magnus Carlsen - og tørket litt champagne fra ansiktet.

MIDTPUNKTET: VM-vinner og bursdagsbarn Magnus Carlsen feirer med venner i New York. Til venstre for ham sitter NRKs Ole Rolfsrud, til høyre kokk Magnus Forssell og videre tidligere statssekretær Jon Gunnar Pedersen. Foto: Pontus Höök , NTB scanpix

Den høyreiste dansken Peter Heine Nielsen innrømmet at han var en stolt trener.

– Måten han kom tilbake etter skuffelsen over ikke å vinne i det andre partiet, er utrolig bra.

– Hva snakket dere om mellom andre og tredje parti?

– Det er ikke stor forskjell på hva vi snakker om uansett hva slags turnering det er. Vi snakker litt sjakk.

Treneren mener at Carlsen var dominerende under omspillet i sjakk-VM.

– Han holdt fokus til siste trekk og gjorde sitt beste spill i VM på omspilldagen.

– Er det en vekker at det blir så jevnt mot Sergej Karjakin?

– Nei, jeg så for meg to mulige scenarioer for matchen: enten at Magnus knuste Karjakin eller at det ble veldig jevnt. Og det ble veldig tett. Hvis Magnus hadde vunnet parti nummer tre og fire, hadde vi fått en helt annen match. Nå holdt Karjakin godt følge, tettere enn jeg hadde håpet på.

Peter Heine Nielsen mener det er feil å kritisere Sergej Karjakin for å spille defensivt:

– Han klarte å spille 6-6 i match mot verdens beste sjakkspiller. Det er en enorm prestasjon av ham, sier dansken om russeren.

