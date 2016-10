Skremmeskudd fra Magnus Carlsen før VM: knuste erkerivalen online

(Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 14,5-10,5) Magnus Carlsen (25) sendte torsdag kveld ut et skremmeskudd før VM-matchen mot Sergej Karjakin (26).

I det som kan kalles et «online-VM», i regi av nettsiden chess.com, var Carlsen suveren i finalen mot erkerivalen Hikaru Nakamura (28).

Amerikaneren ble knust av Carlsen, som er på treningsleir på hemmelig sted før Karjakin-møtet. Begge var på skype.

– Jeg er i Karibien, var det eneste Carlsen ville avsløre i intervjuet på chess.com etterpå.

– Klart at dette har bra utbytte for meg før VM-matchen, sa den norske verdensmesteren.

Les også: Carlsen mangedoblet inntekter i fjor.

Carlsen ledet 5,5-3,5 etter den første delen av matchen - der spillerne hadde best tid.

Mange trodde at amerikanske Nakamura ville komme sterkere når de fikk dårligere tid i del to av matchen, men det ble fullstendig omvendt: Carlsen vant 5,0-2,0 og ledet dermed 10,5-5,5 før den aller raskeste delen av spillet: den såkalte «kulesjakken». Det betydde at matchen i realiteten var avgjort.

Nakamura hadde store problemer med å «ekspedere ballen i mål», mens Carlsen gang etter gang beholdt roen under hardt press.

Lest? Carlsen om VM-match i New York: – Viktig å finne min egen boble

– Magnus har så mange ressurser, sa en imponert kommentator Robert Hess på chess.com's sending. Han mente imidlertid at storseieren til Carlsen ikke ga et riktig bilde av duellen.

RIVALER: Slik så det ut da Hikaru Nakamura og Magnus Carlsen spilte mot hverandre i Bilbao i juli. Torsdag kveld satt de på hvert sitt sted og splite online mot hverandre i finalen i chess.com's store turnering. Foto: Ander Gillenea , AFP

Carlsen-Nakamura var en drømmefinale for chess.com's «Grandmaster Blitz Battle». De fleste trodde kanskje at nordmannen ville konsentrere seg om forberedelsene til Karjakin-matchen, men Magnus elsker å spille sjakk på nettet - og stilte opp, til tross for at det gjenstår bare to uker til VM-oppgjøret.

Les også: Magnus Carlsen kan se Frihetsgudinnen fra suite-vinduet

Hvor Carlsen satt og spilte, er en hemmelighet. Han er nemlig på treningssamling før VM-matchen – på et sted som Team Carlsen ikke ønsker å gå ut med. Det eneste vi vet er at de er enten i Nord- eller Sør-Amerika.

– Magnus synes dette er veldig gøy, så jeg er ikke bekymret, sa manager Espen Agdestein til VG på forhånd.

Les også: Magnus Carlsen: – Viktig å finne min egen boble.

Det var det heller ingen grunn til. Carlsen var suveren.

Han elsker å spille mot Nakamura, som på mange måter er erkerivalen. Det har vært diverse ordkrig mellom dem gjennom årene, selv om de også kan prate hyggelig sammen.

Magnus Carlsen har spilt mye on-line, men i stor grad under pseudonym. Derfor er han ikke en så kjent online-spiller som Nakamura, som vanligvis spiller under eget navn.

Se også: Her er traileren til Magnus-filmen.

– Jeg forventer en lang og tett kamp. Det blir som en boksekamp. Men om det blir noen knockout, så kommer den helt på slutten, er prognosen fra Peter Doggers.

– Dette er regjerende verdensmester mot den spilleren som kanskje regnes som hans tøffeste rival. Dette blir tre timer med seer-vennlig sjakk.

Les også: Nå får du Magnus Carlsen i «The Simposons»

Bare de beste har vært med i turneringen. Carlsen knuste først Tigran Petrosjan 21-4 og deretter Aleksander Grisjtsjuk 16-8 på sin vei til finalen. Nakamura slo først Pentala Harikrishna, så Maxime Vacher-Lagrave.

Spillerne hadde først halvannen time med fem-minutters lynsjakk (+ to sekunder), så én time med tre-minutters lynsjakk (+to sekunder) og endelig 30 minutter med ett-minutts «kulesjakk» (+ ett sekund).

Resultat Carlsen-Nakamura:

5 min: 5,5-3,5.

3 min: 5,0-2,0.

1 min: 4,0-5,0.

Totalt: 14,5-10,5.