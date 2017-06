Sjekk det sjakk-feltet

Norway Chess-arrangørene har gått for å lage tidenes tøffeste sjakk-turnering. Magnus Carlsen (26) mener de har lykkes.

– Jeg kan ikke huske et sterkere timannsfelt noen gang, sier verdensmesteren til VG.

Dette er feltet i Norway Chess (i parentes plasseringen på live-ratingen): Magnus Carlsen, Norge (1). Wesley So, USA (2). Vladimir Kramnik, Russland (3). Fabiano Caruana, USA (4). Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike (6). Levon Aronian, Armenia (7). Viswanathan Anand, India (8). Hikaru Nakamura, USA (10). Sergej Karjakin, Russland (11). Anish Giri, Nederland (12).

Rogalendingene hadde ideen om å hente verdens ti beste sjakkspillere. Det gjorde de.

Endringer på rankingen siden de skrev kontraktene gjør at det ikke er helt sånn – men veldig nær.

Og ikke minst; Magnus Carlsens VM-motstander Sergej Karjakin er på plass. Han er riktignok ikke topp 10 i øyeblikket, men utvilsomt en spiller som Norge vil se.

– Jeg har ikke spesielt fokus på Karjakin. Han er bare en av mange der, sier Magnus Carlsen.

– Jeg liker veldig godt at det er sterke spillere i hver eneste runde.

Det står i kontrast til for eksempel den tradisjonsrike Wijk aan Zee-turneringen, der det er 14 spillere som møter hverandre én gang, og der fem av spillerne ikke var blant de 20 beste i verden.

Norway Chess starter med lynsjakkturnering mandag kveld, deretter starter «alvoret» tirsdag. TV2 sender turneringen, og på VG kan du følge Jon Ludvig Hammers liveoppdateringer.

La oss skru tiden et drøyt år tilbake i tid, til begynnelsen av april 2016. Det blir plutselig kjent at Sergej Karjakin trekker seg fra Norway Chess. Ei drøy uke tidligere har han vunnet den såkalte «kandidatturneringen» og dermed kvalifisert seg for VM-duell med Magnus Carlsen. Nå finner han og folkene rundt ham ut at Norway Chess ikke er tingen. Han må forberede seg til VM-kamp.

SPENNENDE: Wesley So. Foto: Lennart Ootes

Der og da var det et sjokk for Norway Chess-generalen Kjell Madland. Men saken løste seg til slutt, blant annet ved at Karjakin forpliktet seg til å komme til Stavanger i 2017. Nå er han på plass, og trolig kommer også hans populære manager Kyrillos Zangalis.

Det er Karjakin som er Norway Chess-kongen. Han har vunnet to av de fire gangene turneringen er arrangert. Og det er to gangene han har vært med.

Magnus Carlsen derimot har slitt med Norway Chess. Aller verst var det i 2015. Det var rett og slett et mareritt. Han ble bare nummer åtte av ti, Carlsens desidert dårligste resultat på denne siden av 2010. Det ble lansert mange fantasifulle forklaringer på den prestasjonen. I etterpåklokskapens navn kan vi vel fastslå at det meste var bare tull. Og at feilskjæret på hjemmebane først og fremst må forklares med den sensasjonelle tidstabben i hans første parti (han hadde ikke satt seg inn i tidsreglene for turneringen) – mot Veselin Topalov – og at det ergret verdensmesteren så ekstremt at aldri klarte å komme seg helt i hele Norway Chess.

Når VG nå spør om Magnus Carlsen er kvitt Norway Chess-spøkelset, svarer han:

– Ja, jeg er for gammel til å tro på spøkelser!

2016 ble tross alt en opptur. Han klarte å vinne Norway Chess på forsøk nummer fire. Han endte et halvt poeng foran Levon Aronian. Tre spillere var ett poeng dårligere enn Carlsen: Maxime Vachier-Lagrave, Veselin Topalov og Vladimir Kramnik.

Magnus Carlsen ble nummer to både i Wijk aan Zee i januar/februar og i Grenke-turneringen i april, bak henholdsvis Wesley So og Levon Aronian. Men nå vil han vinne.

– Jeg er veldig tent, sier han til VG – og opplyser at trener Peter Heine Nielsen kommer til å være til stede i Stavanger. Det betyr at det er alvor.

Mannen bak sjakknettstedet mattogpatt.no, Tarjei Joten Svensen, ser fram til Norway Chess:

– Det er lenge siden jeg har vært så spent foran en turnering som nå fordi det er en stund siden Magnus har vist seg fra sin beste side. Jeg tror vi må helt tilbake til juli for å finne forrige gang han var helt på topp. Spørsmålet er om det bare er en formdupp, eller om rivalene faktisk nærmer seg.

– Selv om Magnus nok uansett er favoritt, så er jo Wesley So fortsatt brennhet for tiden. Avstanden på verdensrankingen er ikke akkurat betryggende. Jeg vil også holde et øye med Levon Aronian etter seieren i Grenke Chess, han virker å være på vei oppover.

Og han er ikke i tvil om hva som blir høydepunktet i Stavanger:

– Duellen mellom Carlsen og So!

– Vi er kjempefornøyd med å ha fått så mange gode spillere hit, sier Norway Chess-general Kjell Madland.

– Er det lett å få de beste sjakkspillerne i verden til Rogaland?

– Ja, vi opplever at vi har fått veldig god anerkjennelse fra både spillere og media. Vi er blant de to-tre mest attraktive arrangørene, og i år med fem årsjubileum, ville vi gjerne gjøre noe ekstra ut av det. Så da var tanken å hente de ti beste på ratingen. Så jevnt som det er i toppen, blir det endringer som gjør at det ikke er helt sånn idet turneringen spiller, men vi er veldig fornøyd med det feltet vi har fått.

Totalt har Norway Chess et premiefond på 260 000 euro.

– Det er ikke dårlig betalt for dem som kommer med her, sier Madland og forteller at vinneren får 70 000 euro (655 0000 kroner). Det er vel bare turneringene i Wijk aan Zee og London som er på omtrent samme nivå.