Sjakkspiller tapte fordi han hadde shorts

Magnus Carlsen (26) tapte fordi han spilte for dårlig. Anton Kovalyov (25) derimot tapte fordi han stilte opp i shorts i World Cup lørdag.

Dramaet oppsto i Tblisi da den ukrainskfødte kanadieren kom til spillelokalet for første parti i tredje runde - iført en rutete shorts.

– Jeg så at dommeren snakket med ham, og jeg gikk også bort og gjorde ham oppmerksom på kleskoden, sier Zurab Asmajparsjavili, lederen for World Cups appellkomité ifølge chess-news.ru.

– Han nektet å bytte til riktige kleskode, og jeg sa at han derfor ville få maksimal straff, fortsetter Asmajparsjavili.

– Da han stakk, trodde jeg at det var for å skifte, men han dukket aldri opp igjen.

Dermed tapte Kovalyov sitt første parti mot israeleren Maxim Rodshtein, uten at et eneste trekk ble tatt.

Det betyr at Kovalyov må vinne søndagens parti for eventuelt å få omspill mandag. Han skal ifølge chess-news.ru ha spilt med den samme shortsen tidligere i turneringen, men ikke fått noen advarsel og disket.

Til chess-news.ru forklarer Kovalyov at han ikke har med seg noen annen bukse over Atlanteren, og at han hadde regnet med å bli slått ut tidlig. Kanadieren er ranket som nummer 109 i verden.

Magnus Carlsen er også i Tblisi og må vinne med svarte brikker mot kineseren Bu Xiangzhi søndag.

Det er klart etter at han sensasjonelt tapte mot den samme kineseren da nordmannen hadde hvite brikker lørdag.

World Cup er en turnering i cupformat, noe som betyr at et tap betyr at du er ute av turneringen.

ILLE UTE: Magnus Carlsen. Foto: Lennart Ootes

Dette er tredje runde, og kineseren, ranket som nummer 35 i verden, har altså skaffet seg et sterkt overtak halvveis. Om Carlsen vinner søndag, må oppgjøret avgjøres i omspill (to hurtigsjakkpartier) mandag. Seier gir billett i kvartfinalen.

Til nå har Carlsen hatt lett match i turneringen, som går i Tbilisi. Først slo han nigerianske Ouwafemi Balogun både både svart og hvitt, så gjorde han det samme mot russeren Aleksej Drejev.

Partiet lørdag var over etter 3,5 timers spill og 36 trekk, skriver mattogpatt.no. Det er Carlsens femte tap i langsjakk i 2017.

Etter som Magnus Carlsen er regjerende verdensmester, må han ikke delta i World Cup, fordi han allerede er sikret plass i VM-finalen neste år. Men han valgte likevel å være med, fordi han elsker cupformatet.

Flere andre toppspillere er allerede utslått, blant andre hans VM-motstander fra 2016, Sergej Karjakin.

