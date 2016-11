Sjakk-kongens aller største triumf

Kommentar (Magnus Carlsen -Sergey Karjakin 3-1) Gratulerer med dagen, Magnus Carlsen (26) - og med den trolig største prestasjonen hittil i din utrolige sjakk-karriere.

I ekstraomgangene i sjakk-VM ble Sergey Karjakin (26) spilt helt ut av brettet, tittelen som verdensmester for tredje gang er dermed fullt fortjent, og spørsmålet melder seg umiddelbart:

Hvor stor er denne seieren i Magnus Carlsens allerede helt fantastiske karriere?

Når jeg heller mot at VM-tittel nummer tre er den største triumfen hittil, er det med bakgrunn i utviklingen i årets VM-match. At jevnaldrende Karjakin er en vanskeligere motstander for Carlsen enn Vishy Anand (46) var i 2013 og 2014 spiller også en rolle. Måten han manøvrerte på mot slutten av matchen for å snu det hele. Den overlegne avslutningen. Og kanskje viktigst: At Carlsen nå klarte å vinne uten å ha vært i sin beste form i store deler av mesterskapet.

Markedet lyver aldri, hevdes det ofte, selv om uttrykket riktignok er blitt satt på spill i 2016. I sportens verden er det nok å nevne Islands seier mot England i fotball-EM og Leicester som vinner av Premier League. Men etter ni partier så det faktisk reelt ille ut for storfavoritten Magnus Carlsen også. Karjakin ledet og lyktes ofte med forsvarstaktikken sin. Nordmannen overså gjentatte vinstsjanser. Og var pottesur.

Skulle sjakk-VM ende med en bombe som faktisk ville være større enn årets to kanskje største nyhetshendelser?

KOMMENTERER: Øyvind Brenne. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Britenes utmelding av EU og Donald Trump som amerikansk president stod til rundt tre i odds på valgdagene. Før VM ga Sergey Karjakin som verdensmester fem ganger pengene...

Kveldens ekstraomganger i New York viste imidlertid hvorfor Carlsen lot Karjakin få remis i 12. og siste parti i de ordinære rundene. Han mente åpenbart at sjansen for å slå den godt planlagte russeren ville være større med dårligere tid, og allerede etter fem minutter kastet han dressjakka.

De bekymrede rynkene i fjeset og det frustrerte blikket fra innledningen av VM var borte. I stedet oste kroppsspråket til sjakkverdens ener de siste sju årene selvtillit og tro.

I første hurtigsjakkparti stod Carlsen greit hele veien med svart. I det andre presset han så mye at han kun var ett trekk unna å sette Karjakin sjakk matt. Og i parti nummer tre - som du kan se under - hadde Karjakin kun få sekunder igjen med en tapt stilling da han var nødt til å tilby nordmannen lanken sin for å gratulere med seier.

I det fjerde og siste, med de fordelaktige hvite brikkene i Carlsens varetekt, måtte Karjakin kanskje for første gang i VM vise sine offensive gener. Mot nordmannen på stigende form var det fånyttes. Pilen på TV-sendingene ga aldri den Krim-fødte motstanderen noen indikasjon om håp overhodet, og på slutten tok i stedet Carlsen iniativet. Og bare for å understreke hvem som var kveldens konge i New York: Han lirket likså godt inn en mattstilling mot Karjakin helt på tampen.

I et norsk sportsår med skuffelser på løpende bånd, hvilte faktisk en del på Magnus Carlsen før kveldens parti, selv om sporten hans ikke offisielt er en del av den norske idrettsfamilien:

Sommer-OL endte med den dårligste medaljesamlingen siden 1984 eller 1964, alt ettersom hvordan man regner. Null gull var uansett en stor skuffelse.

Fotballherrene deltok ikke i EM og er omtrent ute av 2018-VM allerede.

Og norsk idretts omdømme har ikke hatt noe godt år, med åpenhetsdebatten og dopingsaker mot skistjernene Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

Så kveldens triumf kommer ekstra godt med.

Sjakk spilles av 600 millioner mennesker over hele verden, klodens beste spiller er norsk - og prestasjonen i New York er trolig nevnt i medier i omtrent alle land når dette leses.

Derfor bør hele Norge være stolte over verdens beste Carlsen nå. Etter hans største prestasjon noensinne.