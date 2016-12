Magnus Carlsen (26) tapte sensasjonelt sitt andre parti i hurtigsjakk-VM. Dermed har han bare 0,5 poeng etter to runder.

Han har møtt to karer utenfor den absolutte verdenstoppen de to første rundene. Fasiten er remis mot indiske Shekhar Ganguly og tap for georgiske Levan Patsulaia.

Nummer én på VGs 100-liste spiller denne uken VM i hurtigsjakk mandag til onsdag og så VM i lynsjakk torsdag og fredag.

I hurtigsjakk er han tittelforsvarer siden mesterskapet i Berlin i fjor. I dag (2. juledag) spiller han totalt fem kamper.

Runde 2: Tap mot Levan Pantsulaia

Georgieren Levan Pantsulaia kom rett fra 100 trekk mot Jan Nepomnjasjtsji i runde 1. Carlsen – med sorte brikker – startet offensivt. Etter hvert ble han sakte, men sikkert utspilt av motstanderen. Han hadde til slutt ikke sjanse mot Pantsulaia. Tapet kan kalles sensasjonelt.

– Det er 13 runder igjen. Det er det positive. Jeg spiller ikke i nærheten av godt nok. Han holdt hodet kaldt i større grad enn meg. Det er ingenting som fungerer så langt, sier Carlsen til NRK. Sjakkgeniet fikk dermed spørsmål om hva som mangler.

– Jeg mangler godfølelsen. Foreløpig mangler alt. Det er ingenting akkurat nå. Det er lenge igjen, og klarer jeg å redde meg inn denne dagen så er det mye håp fortsatt, sier Carlsen, som slår fast «at det ikke blir lett å finne godfølelsen».

PS: Johan-Sebastian Christiansen spilte mot landsmann Simen Agdestein i runde to. De to spilte remis. Aryan Tari tapte mot Salem Saleh.

Runde 1: Remis mot Ganguly

Den første kampen av hurtigsjakk-VMs første dag spilte Carlsen med hvite brikker mot Indias femte beste sjakkspiller Shekhar Ganguly (33). Inderen er rangert som nummer 79 i verden i langsjakk og er en av Viswanathan Anand tidligere hjelpere.

Carlsen hadde en klart tidsfordel, men kom etter hvert i kjempetrøbbel. Nordmannen prøvde å lure fram remis og klarte det.

– Jeg sto ganske godt, og så kom jeg helt ut av kontroll, sa Carlsen til NRK etterpå.

Den store sensasjonen i første runde var at svenske Nils Grandelius vant over Carlsens VM-motstander Sergej Karjakin. Grandelius var da i nordmannens team.

PS: Aryan Tari vant sitt parti i den første runden, mens Simen Agdestein og Johan-Sebastian Christiansen tapte sine.

Første gang i ilden siden VM-seieren



Carlsen skal i alt spille fem partier mandag. Pappa Henrik Carlsen uttalte til NRK at den første dagen ikke var den aller viktigste og at sønnen trolig ikke var så opptatt av resultatet i dag.

Men samtidig vet den regjerende verdensmesteren at han ikke kan tape for mye den første dagen, hvis han skal ha muligheter til å forsvare tittelen.

Dette er første gang Magnus Carlsen er i ilden siden han forsvarte VM-tittelen mot Sergej Karjakin for drøyt tre uker siden. Han har siden vært på «hemmelig ferie» i Australia.