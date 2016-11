Russisk sjakk-håp falt fra 12. etasje og omkom

NEW YORK (VG) Det bare 20 år gamle russiske sjakk-håpet Jurij Eliseev falt ned fra 12. etasje og omkom i en ulykke i Moskva natt til lørdag.

– Han forsøkte å klatre ut av vinduet og ut på balkongen, men falt fra 12. etasje, meddelte hans venn, sjakkspilleren Daniil Dubov på VKontakte, det russiske svaret på Facebook.

Eliseev ble stormester som 17-åring. Han ble både verdensmester og russisk mester for 16-åringer. Eliseev vant storturneringen Moscow Open tidligere i år.

Han var for tiden rangert som nummer 212 i verden.

Den russiske sjakkpresidenten Andrej Filatov er i New York som leder for den russiske delegasjonen til VM-kampen Magnus Carlsen-Sergej Karjakin.

Det russiske forbundet uttrykker sin sorg på hjemmesiden sin. Russland er verdens ledende sjakk-nasjon.

I et intervju etter seieren i Moscow Open tidligere i år sa Eliseev at han satset på heltid med sjakksporten og drømte om å komme på øverste nivå.

– Magnus Carlsen er i en klasse for seg i verden. Etter min mening har han noen svakheter som det går an å utnytte, men da må du være veldig sterk, sa Eliseev i intervjuet, der fremholdt Peter Svidler som et forbilde.