NEW YORK (VG) Sjakk-legenden Anatolij Karpov er blant mange russere som forstår at Magnus Carlsen rømte fra pressekonferansen i New York mandag.

– Det er mulig å forstå Magnus, sier Karpov.

– Jeg vil ikke argumentere for å reagere mot spillerne, som FIDE gjør. Hvis du taper, særlig i en VM-match, så er du ikke i humør til å snakke. Jeg synes det er nok at vinneren er til stede på pressekonferansen.

Karpov var verdensmester i sjakk i ti år, før han ble slått av Garri Kasparov. Hans uttalelser kommer til Tass, etter at Carlsen tapte det åttende partiet mot Sergej Karjakin, og etterpå nektet å snakke med media og på pressekonferansen. For det har han fått straff fra FIDE (det internasjonale sjakkforbundet). Han må ut med ti prosent av premiepengene fra VM-oppgjøret.

Anatolij Karpov er slett ikke den eneste russeren som synes at Carlsens reaksjon er forståelig.

– Jeg forstår Carlsen godt. Han var veldig skuffet, og da går det an å reagere slik, sier Sergej Karjakins manager Kyrillos Zangalis til VG. Han finner ingen grunn til å rase over nordmannens oppførsel.

Også den kvinnelige toppspilleren Elmira Mirzojeva, som dekker VM for den russiske tv-kanalen Matj TV, har stor forståelse for Carlsens reaksjon:

– Det var et utslag av frustrasjon. Jeg forstår ham godt.

Carlsen-kompis Jan Nepomnjasjtsji er enig:

– Det er veldig forståelig. Magnus er en emosjonell kar, og han vil alltid vinne. Kanskje kan dette ha en positiv virkning, sier den russiske sjakkspilleren, som er rangert som nummer 12 i verden.

Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet, Kirsan Iljumzjinov, forstår også Carlsen, men sier samtidig til R-sport:

– Magnus rømte fra pressekonferansen, det har vi aldri sett tidligere. Han har en kontrakt med FIDE om å stille opp. Den usportslig oppførselen som kan tyde på at Magnus er deprimert og føler seg beseiret, ikke bare sportslig, men også psykologisk.

Anatolij Karpov mener Karjakin spilte veldig bra mot Carlsen mandag.

– Nå har Karjakin overtatt det psykologiske overtaket, mener den tidligere verdensmesteren etter russerens seier i parti nummer åtte.

– Carlsen var ikke til å kjenne igjen, sier Karpov til Tass.

FIDE-president Kirsan Iljumzjinov, som altså ikke har fått innreise til USA, mener at Karjakin må ta det pent:

– Han må ikke bli for euforisk. Husk at Carlsen kan presse vann ut av en stein, sier Iljumzjinov.

Sjakksjefen er kjent for at han har fortalt om hvordan han på slutten av 1990-tallet ble ført bort av romvesener. Han ser mandagens Karjakin-seier i parti nummer åtte slik:

– Åtte er jo et lykketall!