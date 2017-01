(Pentala Harikrishna-Magnus Carlsen 1/2-1/2) Magnus Carlsen (26) må avslutte sterkt om han skal vinne sjakk-turneringen i Nederland.

Wesley So vant sitt parti mot Radoslaw Wojtaszek og fester et lite grep sammenlagt. Tre runder gjenstår av Tata Steel-turneringen.

Carlsen spilte på sin side remis mot inderen Pentala Harikrishna og ligger dermed et helt poeng bak. Nordmannen og So har allerede møttes (remis i første parti).

Verdensmesteren har hvite brikker mot Adhiban, svart mot Pavel Eljanov og hvitt mot Sergej Karjakin i sine tre siste partier.

Ved trekk 30 fikk VGs live-ekspert Jon Ludvig Hammer en genial idé fra leseren som kalte seg «Aleks». Han foreslo at Carlsen med sitt tårn skulle ta Harikrishnas tårn på e3.

Dagens partier i Nederland (10.runde): Levon Aronian-Richard Rapport 1-0. Loek van Wely-Anish Giri 1/2-1/2. Pentala Harikrishna-Magnus Carlsen 1/2-1/2.

«Det ser ut som et vanvittig spennende trekk. Hele brettet blir ståendene i flammer! Sesse sin hovedvariant er at svart blir sittende med TO dronninger», skrev Hammer på VG Live. Men vi fikk aldri se det trekket og hvordan det hadde endt.

Dagens partier spilles i Harlem-filharmonien, like vest for Amsterdam.

«Harikrishna spiller firspringerspansk. Det er en åpning der det finnes mange metoder for hvit å fremtvinge remis. Men: trekket Magnus spilte, Ld6, unngår alle de mulighetene. Det er tydelig at Magnus har lyst til å spille for seier i dag», fastslo VG-ekspert Jon Ludvig Hammer tidlig.

Carlsen tok etter hvert fullstendig kontroll over sentrum, men så kom en dårlig trend for nordmannen. Harikrishna klarte å fremtvinge et bytte av hest mot løper, og Magnus virket ikke særlig fornøyd med det som skjedde.

Jon Ludvig Hammer var begeistret over Carlsens trekk 27:

«e4! Veldig spennende fra Magnus. Skaper trusler mot den hvite kongen. Bonden er immun på grunn av varianten 28.dxe4 Tc1+ 29.Kh2 Th1+ 30.Kxh1 Dxg3 », fastslo han på VG Live.

Men: Harikrishna fant trekket som han måtte finne: Kh2. Magnus Carlsen fikk en fribonde på d2, men Harikrishna sendte tårnet sitt av gårde for å ta seg av den.

Det endte imidlertid med remis etter 37 trekk.

Tirsdag tok Carlsen en grei seier da han slo den lavt rangerte nederlenderen Loek van Wely.