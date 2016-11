NEW YORK (VG) Dmitrij Peskov (47) er Vladimir Putins ansikt utad. Nå er han på plass i New York for å heie på Sergej Karjakin (26).

– Det er viktig for oss å støtte Karjakin, sier Peskov til VG.

Han er kjent over hele verden som Putins talsmann, men bedyrer at han er i New York som «supporter» og som styremedlem i det russiske sjakkforbundet.

– Hvordan vurderer du Karjakins sjanser?

– Jeg tror sjansene hans er ganske store. Vi håper og tror på seier for vår mann. Men verdensmester Carlsen er veldig sterk.

Dmitrij Peskov er tydelig godt orientert om sjakksporten:

– Selv om både Carlsen og Karjakin er unge, så har Carlsen mer erfaring gjennom å ha spilt to VM-matcher tidligere. Derfor blir det ikke lett for Karjakin, innrømmer Putins talsmann.

Peskov sier at de to VM-duellantene har spilt mot hverandre helt siden de var gutter og derfor kjenner hverandre godt.

– De vet hvordan de skal forberede seg mot hverandre. Så får vi se hvordan det går.

Sovjetunionen – og senere Russland – har dominert sjakksporten siden andre verdenskrig. De har hatt nærmere ti ulike verdensmestere – men nå har ikke Russland hatt verdensmester siden Vladimir Kramnik mistet sin tittel i 2007.

– Det er selvfølgelig viktig at vi har fått fram en utfordrer til VM-tittelen. Det er viktig også for interessen for sjakk i Russland, sier Dmitrij Peskov.

Han mener at VM-matchen i New York kan bli et høydepunkt for sjakksporten:

– Her er vår mann, som er tidenes yngste stormester, og mot han er det en veldig seriøs og talentfull motstander.

Slik blir VM-duellen: 11. nov.: Carlsen-Karjakin. 12. nov.: Karjakin-Carlsen. 14. nov.: Carlsen-Karjakin. 15. nov.: Karjakin-Carlsen. 17. nov.: Carlsen-Karjakin. 18. nov.: Karjakin-Carlsen. 20. nov.: Karjakin-Carlsen. 21. nov.: Carlsen-Karjakin. 23. nov.: Karjakin-Carlsen. 24. nov.: Carlsen-Karjakin. 26. nov.: Karjakin-Carlsen. 28. nov.: Carlsen-Karjakin. ** Alle partier starter kl. 20.00 norsk tid.

Peskov har de senere årene blitt stor kjendis i Russland, ikke minst etter at han i fjor giftet seg med den tidligere OL-mesteren Tatjana Navka (41).

Hun var med allerede på Hamar i OL i 1994, og tok gull i isdans i 2006-OL i Torino – sammen med Roman Kostomarov.

I forbindelse med bryllupet kom det et bilde som viste Peskovs armbåndsur. Ekspertene fant kjapt ut at dette var ei Richard Mille-klokke til fire-fem mill. kroner, og spørsmålet ble stilt om hvordan en talsmann i Kreml kunne ha råd til det. Etter hvert svarte Peskov at det var Navka som hadde betalt for klokken.

Russiske medier spurte om Dmitrij Peskov skal møte Donald Trump under sitt besøk i USA.

– Nei, det er det ingen planer om.

– Hvordan ser du på valget av Donald Trump?

– Vi håper på en konstruktiv dialog. Det er ikke mulig at vi blir enige med Washington på alle områder, men det viktigste er ønske om dialog og å løse problemer sammen, sier Putins talsmann.

– Vi er forsiktige optimister ut fra det vi hørte fra Trump i valgkampen. Han er klar til å snakke med Russland. Det er viktig.