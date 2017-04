Magnus Carlsen (26) rodde iland 2. plass i Grenke-turneringen – men brillene og håret har vært det store samtaleemnet om verdensmesteren i Baden-Baden.

Det noe rufsete håret i de to siste partiene har blitt et tema, men Henrik Carlsen svarer slik når VG spør om pappa nå beordrer sønnen til frisør:

– Det er ikke opp til meg! Men Magnus har sagt her i Baden-Baden at han har en plan for håret sitt, så får vi se når de åpenbarer seg etter hvert!

Les også: Carlsen-rival tapte for første gang på 67 partier

Magnus Carlsen snakker ikke direkte med VG, men uttaler seg gjennom pappa Henrik om turneringen. Derfor fikk vi aldri spurt ham selv om håret sitt. Eller hva han tror kjæresten mener om det. Derimot sier Carlsen dette om 2. plass med fire av sju mulige poeng, takket være én seier og seks remis i Baden-Baden:

– Jeg gjør altfor mange feil i gode stillinger, noe som gjør at denne turneringen ikke er noe å hoppe i taket for.

– Nå gleder jeg meg til Norway Chess og ønsker å komme sterkere tilbake der, sier Magnus Carlsen gjennom faren.

Les også: Magnus Carlsen har fått seg kjæreste

På den offisielle sendingen fastslo verdensmesteren at han ikke var direkte begeistret for verken spillet eller resultatet, men at pluss 1 på sju runder (antall seirer minus antall tap) «ikke er noen krise».

– Men med såpass få runder blir det vanskelig når du ikke utnytter sjansene i de første rundene, fortsatte Magnus Carlsen.

Det var etter parti seks mot Arkadij Naiditsch at håret ble et stort tema hos Grenke-turneringens kommentatorer Jan Gustafsson og Peter Leko.

På sendingen ble det spekulert i om Carlsen hadde skiftet stil, eller kanskje forsovet seg? Eller var det et triks for å lure motstanderen?

Les også: Carlsen slo verdens heteste sjakkspiller - men Norge tapte

Jan Gustafsson, kjent for sine kjappe replikker, uttalte dette ifølge mattogpatt.no:

– Hvis Magnus hadde vært 100 meter-løper, og hadde krysset mållinjen med håret først, ville det da ha vært tellende, spurte den tyske stormesteren, som forøvrig jobbet som en av Carlsens hjelpere under VM-matchen mot Sergej Karjakin.

Også på sosiale medier ble Carlsens hår et stort tema de siste dagene:

I intervjuet på sendingen hadde Carlsen selv følgende forklaring:

– Jeg gikk på spa i går. Vannet fucker opp håret.

Det sportslige da? Levon Aronian lyktes endelig. Etter en lang ørkenvandring ser det nå ut til at armeneren er tilbake der vi kjenner ham. Han er tidligere verdenstoer og er nå på vei tilbake mot kjent nivå.

Les også: Magnus Carlsen passerer 80 mill. kroner

Han vant turneringen med «carlsensk» overlegenhet: 5,5 poeng mot 4 poeng for de to på 2. plass: Magnus Carlsen og Fabiano Caruana. Aronian tar der med et solid hopp oppover på verdensrankingen.

Ellers er det verdt å merke seg at Hou Yifan gjorde det så sterkt i kamp med mannfolkene. Hun endte på delt 4.plass, med samme poengsum som blant annet Maxime Vachier-Lagrave, Carlsens motstander i det siste partiet. Franskmannen er rangert som nummer fem i verden.