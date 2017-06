(Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1/2-1/2) Det ble nok en remis for Magnus Carlsen (26) i parti nummer to i Norway Chess. – Hodet fungerer rimelig, uttrykker verdensmesteren.

Amerikaneren Fabiano Caruana hadde hvitt og var fornøyd med uavgjort.

I tirsdagens åpningsparti spilte Carlsen remis mot verdenstoeren Wesley So.

– Magnus har valgt å gi seg selv en vanskelig start på Norway Chess ved å møte storkanonene So og Caruana, sier VG-ekspert Jon Ludvig Hammer.

Onsdagens partier: Fabiano Caruana-Magnus Carlsen 1/2-1/2. Anish Giri-Sergej Karjakin. Viswanathan Anand-Vladimir Kramnik. Wesley So-Maxime Vachier-Lagrave 1/2-1/2. Hikaru Nakamura-Levon Aronian.

– To ganger remis er en grei start på turneringen.

VG live: Jon Ludvig Hammer følger hvert eneste parti trekk for trekk

Torsdag spiller Carlsen mot Hikaru Nakamura.

– For å vinne turneringen må han vinne noen partier - Nakamura har jo vært en veldig generøs motstander for Magnus tidligere, så vi kan forvente at verdensmesteren går for seier med hvite brikker torsdag, sier Hammer.

Etter den norske verdensmesteren vant lynsjakkturneringen mandag, var det han som kunne velge først hvordan han ville spille de ni rundene.

Les også: Carlsen: – Caruana har ikke så mye respekt for meg. Det liker jeg.

Magnus Carlsen gikk rett i TV2-studio og fortalte om partiet:

– Det overrasket meg litt at det såpass mye å by på for ham. Jeg vet ikke om jeg så spøkelser eller hva det var, men jeg turte ikke å gjøre noe aggressivt. Jeg gikk for noe som var litt dårligere for meg, men remis.

– Det var ikke så ambisiøst. Men dette er helt okay. Jeg hadde egentlig nok med å utligne i dag. Jeg håper kanskje å by på noe mer i morgen.

– På papiret er det en opplagt scoringssjanse i morgen. Jeg har ikke vunnet så mye over Nakamura i det siste, så det er på tide.

Les også: Carlsen klarte ikke å slå verdenstoeren

Carlsen understreker at hver eneste seier i Norway Chess blir viktig, etter som det er et rekordsterkt felt, der hvert eneste parti handler om en knallhard motstander.

Caruana-Carlsen varte i bare to og en halv time. Carlsen var to ganger i skrifteboksen i løpet av oppgjøret.

– Jeg hadde en liten fordel, men ikke mye. Remis var logisk, sa Caruana til TV2.

Dette er femte gang på rad det har blitt remis i oppgjør mellom Caruana og Carlsen. Dette partiet var det korteste i onsdagens runde av Norway Chess.

Les også: Wesley So er i Norge med sin nye mor

Hikaru Nakamura var den eneste som vant sitt første parti tirsdag. Onsdag spiller han mot Levon Aronian.

Carlsen fabulerte på TV2 over sine to første partier:

– Det har vært to relativt kjedelige remiser, men det har ikke skjedd noe galt. Hodet fungerer rimelig. Jeg gjør ikke noen store feil. Ett poeng på disse to partiene mot så sterke spillere er helt ok.

Les også: Magnus Carlsen herjet med resten av verdenseliten mandag

– Jeg har ikke vunnet noe, men jeg har heller ikke ødelagt noe.

Samtidig er Magnus Carlsen klar på at han vil prøve å gjøre som han pleier: straffe folk som prøver å spille remis mot ham.

– Jeg håper jeg klarer det én eller flere ganger i denne turneringen.