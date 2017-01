Ny forskning: Så effektivt er doping i sjakk

Magnus Carlsen (26) tror ikke doping har noen effekt i sjakk. Ny forskning antyder det stikk motsatte.

Det skriver The Telegraph i dag. Den engelske avisen viser til en fersk, omfattende studie fra tyske universiteter, samt universitetet i Stockholm.

Resultatet tyder på at tradisjonell doping faktisk kan ha en effekt i sjakk. For hør bare her:

ADHD-medisinen Ritalin skal øke prestasjonene med 13 prosent, mens stoffet modafinil angivelig gir en gjennomsnittlig forbedring på 15 prosent. I tillegg vil et betydelig inntak av koffein bedre spillet med ni prosent.

Verdens beste sjakkspillere har blitt dopingtestet siden 1999. Ikke fordi FIDE tror tradisjonelle dopingmidler er utbredt i sjakksporten, men fordi man har ønsket å holde seg inn med IOC – som krever at WADA-koden følges dersom man skal anerkjenne en idrett.

Så sent som i november ga Magnus Carlsen – gjennom sin manager – uttrykk for at han ikke er veldig begeistret for dopingtester i sjakksporten:

– Han skjønner at han må gjennomgå vanlig dopingtest, men han mener at det ikke har noen effekt. Derfor er det litt ergerlig der og da å måtte avgi prøve, fordi han vet at det ikke er noe stort poeng, sa Espen Agdestein til VG før VM-kampen mot Sergej Karjakin.

– Vi vet ikke noen stoffer som hjelper. Derfor irriterer Magnus seg litt over at det er dopingtesting, la manageren til.

Totalt 39 spillere deltok i den ferske undersøkelsen, som kom på trykk i publikasjonen European Neuropsychopharmacology. Etter å ha gått gjennom ulike tester, ble personene bedt om å spille en rekke partier mot sjakkcomputeren «Fritz 12». Spillerne fikk 15 minutter til rådighet i hvert parti, mens «Fritz 12» fikk seks minutter til å tenke.

Før hver bolk med ti partier, fikk spillerne enten metylfenidat (Ritalin), modafinil, koffein eller placebo. Totalt ble det spilt 3059 partier.

Spesielt ett moment overrasket professorene bak forskningen: Spillerne som fikk medisin brukte mer tid enn de som fikk placebo. Antall partier som ble tapt på grunn av tid, var langt flere hos medisinerte spillere.

I konklusjonen til studien heter det blant annet at «Dette indikerer at nervemedisin ikke forbedrer kvaliteten på tenkningen, men forbedrer spillerens evne eller villighet til å bruke mer tid på en avgjørelse, og dermed å prestere bedre gjennom økt kalkulering».

Dr. Klaus Lieb, professor ved universitetet i Mainz, tar likevel to forbehold overfor WorldChess.com: For det første bør man gjennomføre flere lignende studier før man kan konkludere endelig. I tillegg ble partiene spilt for hurtig. I kommende studier må spillerne få bedre tid på seg.

Forskeren advarer også sjakkspillere mot å benytte seg av medisiner som metylfenidat og modafinil, siden bruk over tid kan være skadelig.