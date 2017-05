Ny forskning: Magnus Carlsen er tidenes beste sjakkspiller

Nå er det bevist en gang for alle: Magnus Carlsen (26) er tidenes beste sjakkspiller. I hvert fall hvis vi skal tro en datamaskin i franske Toulouse.

Jean-Marc Alliot ved Institut de Recherche en Informatique de Toulouse har analysert 25 802 partier med mer enn to millioner posisjoner spilt av de 20 herrene som har vært verdensmestere i sjakk siden 1886, inkludert den tiden da det var to sjakkforbund og dermed to verdensmestere samtidig.

Konklusjonen er klar: Magnus Carlsen er best. Noe overraskende er russeren Vladimir Kramnik nummer to, mens de legendariske verdensmesterne Bobby Fischer og Garri Kasparov er nummer tre og fire. Disse fire er i særklasse, skal vi tro studien.

Indiske Viswanathan Anand følger deretter. Han mistet VM-tittelen til Carlsen i 2013 og mislyktes deretter å ta den igjen i 2014.

Artikkelen er publisert i ICGA Journal og du kan finne den i IOS Press Content Library. Du kan laste ned hele rapporten her.

Datamaskinen brukte mer enn 60 000 timer på å analysere alle partiene.

For Carlsens vedkommende har Alliot analysert 574 partier med hvite brikker og 565 partier med svarte brikker. Selv for den første mesteren, Wilhelm Steinitz (1886), har han et utvalg på mer enn 600 partier.

Forskeren har brukt det beste året han har funnet for hver enkelt spiller når han har sammenlignet dem.

Vanligvis rangeres sjakkspillere etter det såkalte ELO-systemet. Der har Magnus Carlsen tidenes høyeste rating. Den franske forskeren gjør det på en litt annen måte.

Styrken av de enkelte sjakktrekk bedømmes av programm Stockfish 6 i en versjon der ELO-rating ligger på cirka 3150, langt over det noe menneske har klart. Selv ikke Magnus Carlsen har klart drømmegrensen 3000. Han ligger i øyeblikket på 2832 i vanlig langsjakk.

Hans høyeste score på FIDE-ratingen er 2882 fra mai 2014.

Alliot har valgt å sammenligne spillerne parvis. Det skjedde ved at den enkelte spillers trekk først ble sammenlignet med dataprogrammet. Store feil straffes hardt, mens mindre feil straffes mindre hardt med denne metoden.

Når VG spør Alliot om det er åpenbart at Carlsen er tidenes beste, sier franskmannen at han som forsker ikke liker det ordet så godt. Men han sier:

– Det er ganske trygt å hevde at Carlsen er den beste blant disse 20 verdensmesterne. Men det ville være interessante å utvide undersøkelsen til å gjelder også moderne spillere som Sergej Karjakin. Dessverre er jeg ikke sikker på om jeg får tid til det!

Jean-Marc Alliot forteller til VG at han ikke har snakket med Magnus Carlsen om undersøkelsen.

– Dessverre, jeg kjenner ikke Carlsen. Men som sjakkspiller selv er han jo en av mine store helter. Sammen med Kasparov og Fischer, som du sikkert kunne gjette.

Magnus Carlsens trener, Peter Heine Nielsen er mer opptatt av statistikk enn de fleste. Dansken er skeptisk til den slags sammenligninger, men han synes samtidig det er spennende – og for ham er det «riktig vinner».

– Generelt synes jeg folk skal vurderes ut fra sin samtid, sier han til VG.

De beste av verdensmesterne (i parentes når de var verdensmestere*): 1. Magnus Carlsen, Norge (2013-). 2. Vladimir Kramnik, Russland (2000-2006, 2006-2007). 3. Bobby Fischer, USA (1972-1975). 4. Garri Kasparov, Sovjet/Russland (1986-1993, 1993-2000). 5. Viswanathan Anand, India (2000-2002, 2007-2013). 6. Aleksander Khalifman, Russland (1999-2000). 7. Vassilij Smyslov, Sovjet (1957-1958). 8. Tigran Petrosjan, Sovjet (1963-1969). *) I perioden 1993-2006 var det to verdensmestere, både FIDE og et konkurrerende forbund. Kilde: IRIT, Toulouse University.

– Men metoden er spennende, og et interessant forsøk på å finne ut hvem som spiller «objektivt» best. Den er langt fra perfekt, men jeg tror enhver automatisk metode neppe ville være det, sier Peter Heine Nielsen.

– Belønnes defensive kvaliteter mer enn offensive med denne metoden?

– Det ville jeg tro. Defensive trekk får en score som «ikke feil». Hvis begge spiller sikkert og forsiktig og er ute etter remis, vil de dermed få høy score. En remis med teoritrekk scorer sikkert perfekt. Men slik vinner man jo ikke et sjakkparti, sier Carlsens trener til VG.

Carlsens hjelper er ikke i tvil om at sjakkspillerne har blitt bedre med tiden og at de spiller annerledes nå i dataalderen.

– Vi bruker datamaskinene i trening og til bearbeiding av spilte partier. Det smitter naturligvis. Vi spiller alle mer sjakk som computerne enn før i tiden, sier Peter Heine Nielsen til det danske bladet Ingeniøren.

Den parvise sammenstillingen til forskeren viser at Magnus Carlsen har over 50 prosent vinnersannsynlighet mot alle andre, og at Kramnik vil slå alle andre enn Carlsen. Fischer ville vinne over alle andre enn Carlsen og Kramnik, mens Kasparov bare ville tape for Carlsen og Kramnik – og hårfint for Fischer.