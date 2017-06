(Magnus Carlsen–Hikaru Nakamura 1/2-1/2) Magnus Carlsen (26) måtte nøye seg med remis mot erkefienden Hikaru Nakamura (29) i Norway Chess.

Carlsen hadde en stund taket på partiet, men så kom amerikaneren sterkt tilbake – og til slutt var det mest fristende for begge å ta til takke med uavgjort.

Dermed har Magnus Carlsen tre remis etter tre runder av Norway Chess.

– Jeg skulle gjerne ha hatt et halvt poeng til, sa Carlsen i TV2s studio.

Partiet mot Nakamura ble dramatisk.

– Halvveis panikk-aktig valgte jeg å spille trygt, sa verdensmesteren etterpå.

– Jeg tillot ham motspillet, jeg vet ikke om det var så lurt.

Amerikanske Nakamura er Carlsens erkefiende – spilleren som han elsker å slå og som han har vært i mang en ordkrig med opp gjennom årene.

3. runde i Norway Chess: Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 1/2-1/2. Maxime Vachier-Lagrave-Fabiano Caruana. Sergej Karjakin-Viswanathan Anand 1/2-1/2. Vladimir Kramnik-Wesley So. Levon Aronian-Anish Giri.

– Jeg er ganske fornøyd. Jeg fikk til et kontraangrep, fastslo Nakamura til TV2 etterpå.

På forhånd hadde Magnus Carlsen vunnet hele 12 ganger i løpet av 32 partier. Carlsen var lenge ubeseiret mot Nakamura, men tapte i juli i fjor for første gang. Også da med hvite brikker. Det er det eneste tapet, mens det etter torsdagens parti nå er 20 remis mellom dem.

Carlsen karakteriserte partiet sitt som skikkelig «kampsjakk».

– Vi har fått en uvanlig åpning, men denne gangen var det Nakamura som inviterte spillet ut i ulendt terreng, fastslo VGs ekspert Jon Ludvig Hammer tidlig.

Verdensmesteren gikk etter hvert i skrifteboksen:

– Jeg ble litt overrasket i åpningen, men jeg kan ikke si at det var en veldig negativ overraskelse. Jeg tror det skal være gode sjanser for en liten fordel, sa han på TV2-sendingen.

– Jeg ønsker å ta kontroll over c4-feltet, og evakuere diaogonalen. Sjansene for å få en liten fordel her er gode, men hvem vet. Kanskje han har noe på lur? Hans siste trekk Sd7 spilte han raskt og selvsikkert, men skjønner ikke hvorfor det er så godt, så det ser jeg frem til å finne ut av.

Jon Ludvig Hammer ble optimist fram mot trekk 25:

– Jeg liker utviklingen i partiet for Carlsen nå: Nakamura spilte a5 og Sc5, noe som signaliserte at han ønsket å spille a4 etter Carlsens a3-trekk. Men plutselig ombestemte han seg, og spilte istedenfor et angrep på kongefløyen med bondeframstøtet f5. Det blir en pussig blanding av planer, for hvis han ønsket å angripe på den måten, kunne han ha gjort det tidligere.

Carlsen fikk et solid overtak i partiet, og spørsmålet var der og da om han skulle klare å omsette det i seier. Samtidig kunne det hele snu om nordmannen gjorde en feil. Og etter hvert jevnet det hele seg ut, samtidig som Carlsen kom i tidstrøbbel.

– Nakamura spiller Sf6 og planen er klar: Han flytter sine resterende brikker i retning Magnus' konge. Amerikaneren står en bonde under, så han må angripe for å skape motsjanser, fastslo Hammer på VG Direkte.

Carlsen ble etter hvert «svett», men kunne pustet lettet over at det hele endte med remis.