NEW YORK (VG) Magnus Carlsen (25) har smilt etter hvert eneste parti. Til nå.

Verdensmesteren viste med kroppsspråket at han var trøtt og lei og skuffet etter at det torsdag ble remis nummer fem mot russiske Sergej Karjakin (26).

– Karjakin spiller godt, og nå har han også humøret på sin side, sier Ulrich Stock, som skriver sjakk i den tyske ukesavisa Zeit.

– Jeg har sjelden sett Magnus så skuffet og angrende, sier han til VG.

Sjakkeksperten Leontxo Garcia i spanske El Pais uttrykker det på omtrent samme måte:

– Magnus viste på pressekonferansen at han begynner å føle det ubehagelig.

– Hva er nøkkelen videre nå?

– For hver uavgjort som Karjakin klarer, går det ut over Carlsens selvtillit. Så nøkkelen videre er Magnus’ selvtillit. Hvis Sergej Karjakin klarer å komme seg gjennom halvparten av denne VM-matchen med bare remis, så vil Magnus føle det dårlig. Og det er det Karjakin ønsker, sier Leontxo Garcia, som har fulgt VM-matcher i sjakk helt siden 1985.

– Hva kan skje?

– Magnus kan komme til å gjøre feil. Han er også et menneske!

Etter at Karjakin med nød og neppe hadde klart remis med svarte brikker i parti tre og med hvite brikker i parti fire, var han egentlig ikke truet av Carlsen i parti fem, selv om nordmannen hadde hvite brikker.

Nå venter to partier der Karjakin har fordelen av å spille med hvitt.

– Det er bra at Sergej slår så godt fra seg, sier Elmira Mirzojeva. Hun jobber for den russiske TV-kanalen Matj TV og er selv blant Russlands beste kvinnelige sjakkspillere.

– Magnus var jo stor favoritt. Han er best i verden. Men det er hyggelig at Sergej står så godt imot, og at han faktisk også kan skape problemer for Magnus, sier Mirzojeva, som synes det er spennende med en VM-match der begge spillerne tilhører 1990-årgangen.

Carlsen var – tross remis – i perlehumør etter de fire første partiene av VM-oppgjøret. Etter den femte, natt til fredag norsk tid, var ganske annerledes. Da den internasjonale sendingen skulle intervjue ham, svarte han ekstremt kort. Og på pressekonferansen etterpå var det tydelig at han ikke likte seg.

– Etter som dette er Karjakins første VM-match, hadde Magnus en stor fordel på forhånd. Men den fordelen blir mindre og mindre for hvert parti som Magnus ikke vinner, sier Ulrich Stock.

– Og hva er stillingen nå?

– Jeg vil si at det er uavgjort. Det hadde ikke Magnus forventet.

Ifølge NRK var Carlsen nær en skandale i torsdagens parti. Spillerne skal notere trekkene sine, og verdensmesteren glemte rett og slett å notere sitt trekk nummer 40. Videobildene viste at han ble sittende og stirre på noteringsskjemaet og gruble over hva som hadde skjedd, og etter hvert fant det ut.

– Jeg rotet det til, jeg var heldig, sa han på pressekonferansen.