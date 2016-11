Nå skal også sjakk lære av Olympiatoppen

Sjakk har sagt nei til å bli medlem av Norges Idrettsforbund, men går nå likevel i samarbeid med Olympiatoppen.

Frem til sommeren 2017 vil 25 personer fra norsk sjakk bli invitert med på 3 seminardager i regi av Olympiatoppen.

Verdensmester Magnus Carlsen har tidligere samarbeidet med Olympiatoppen. Neste fredag starter hans VM-match mot russiske Sergej Karjakin.

VM-match i sjakk 2016: Mester: Magnus Carlsen, Norge. Utfordrer: Sergej Karjakin, Russland. Tidspunkt: 11.-30. november 2016. Sted: New York. Regler: 12 partier. 1 poeng for seier, 1/2 poeng for remis. Vinner: førstemann til 6,5 poeng.

– Magnus har tidligere hatt god nytte av å samarbeide med Olympiatoppen. Det er ikke tvil om at Olympiatoppen besitter viktig kompetanse, og dersom sjakkforbundet kan nyttiggjøre seg denne til å videreutvikle topp-sjakken, så er det positivt, sier Carlsen-manager Espen Agdestein.

– Gjennom samarbeidet får vi tilgang til og innføring i de metoder som anvendes av norske toppidrettsutøvere, sier Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund.

I alt vil 25 sjakkspillere delta på et tre-dagers seminar i Olympiatoppens lokaler på Sognsvann.

– De siste tre årene har Olympiatoppen tatt de såkalte utviklingsidrettene i NIF gjennom tre hovedtemaer: trenings-, prestasjons- og vinnerkultur. Sjakk har nå fått status som utviklingsidrett i Olympiatoppen, forteller Geir Nesheim.

Tanker at sjakk fra høsten 2017 kan delta på ordinær basis i det programmet som de andre utviklingsidrettene følger.

At norsk sjakk nå er mer enn Magnus Carlsen, vitner årets 5. plass i sjakk-OL om. Norge har aldri gjort det bedre i sjakk-OL, som er en ren lagkonkurranse.

I oktober 2014 vraket Sjakkforbundet tanken om å søke medlemsskap i Norges Idrettsforbund.

Daværende sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson måtte innse sjakk-Norge ønsket å stå utenfor NIF. Selv var han positiv til å bli medlem i idrettsforbundet, men grasrota var ikke av samme mening.

Særlig er det barneidrettsreglene, som mange mener hindrer unge sjakkspillere i å utvikle seg, som gjør et medlemskap uspiselig for et flertall innen sjakken.

Både Magnus Carlsen og manager Agdestein har uttalt at barneidrettsreglene, som Sjakkforbundet slipper å forholde seg til når de står utenfor NIF, kunne forhindret ham i å bli verdens beste.

Team Carlsen samarbeidet med Olympiatoppen foran VM-matchene både i 2013 og 2014, men ikke til årets møte med Sergej Karjakin i New York.

Andre idretter som skal være med på samlingene som sjakk skal delta på, er judo, karate, skateboard og klatring.

PS: Jonathan Tisdall er ferdig som toppsjakksjef, melder mattogpatt.no. Stillingen var et toårs prøveprosjekt, og sjakken har ikke lenger råd til å ha stillingen.