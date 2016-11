Nå skal Magnus Carlsen unngå dette marerittet

NEW YORK (VG) To ganger har Magnus Carlsen (25) kollapset på slutten av en stor turnering. Det skal ikke skje igjen.

– Dette tar på. Vi får se hvor mye energi det er igjen til de to siste partiene, sa Magnus Carlsen selv etter seieren over Sergej Karjakin (26) natt til fredag.

De spilte i seks og en halv time før avgjørelsen kom. Flere av partiene her i VM har vart så lenge. Carlsen innrømmer at det er tøft.

– Spillerne er slitne. Tenk på hvilket press de har på seg. Derfor gjør de også feil nå mot slutten av matchen, sier Carlsen-manager Espen Agdestein.

Sjakk-turneringer på dette nivået tar selvfølgelig alltid på spillerne. Men to ganger har Carlsen vært totalt utslitt mot slutten:

* 2013: Da han vant VM-kvalifiseringen, den såkalte kandidatturneringen, i London, tok han ut alt og vant med et nødskrik – noe som til slutt skulle ende i hans første VM-tittel. Han gikk på vonde tap i to av de tre siste rundene, men vant utrolig nok likevel.

* 2014: Under sjakk-OL i Tromsø valgte Carlsen til slutt å droppe det siste partiet og reise hjem for å hvile. Han hadde gått på to ydmykende tap og «følte seg tom».

I alle tre VM-kampene har Team Carlsen gjort mye for å unngå kollapser. Blant annet ved å ha med egen kokk (Magnus Forssell), egen lege (Brede Kvisvik) og drive aktivt med fysisk trening også under selve turneringene.

Men under parti nummer ti virket både Carlsen og Karjakin slitne. Derfor gjorde de feil som vi vanligvis ikke ser fra den kanten.

– Vi kan se på dem at de begynner å bli slitne. Det er naturlig å anta at dette er en for del for Magnus Carlsen, fordi han er i så god fysisk form, sier Mads Støstad, som har dekket alle VM-matchene for NRK.

– Nå skal Magnus profittere på alle treningstimene.

Tarjei J. Svensen, sjakk-ekspert for Dagbladet i VM, tror også at Carlsen er den som takler slitet best.

– Det er klart at begge er rimelig slitne. Det har vært mange lange partier. Men Magnus vet at han er den som takler dette best. Han er best trent fysisk, og også den beste sjakkspilleren, sier Svensen.

Elmira Mirzojeva fra den russiske tv-kanalen Matj TV er selv sjakkspiller på høyt nivå. Hun forstår spillerne godt:

– De spiller under et enormt press. De sitter her i seks-sju timer dag etter dag. Det er klart at de er slitne etter ti partier.

– Hvert eneste parti er en kamp til siste trekk. Det er bra for dem at de har fridag fredag før lørdagens 11. parti. Også for Magnus er dette hardt. Kampen har til nå vist at han ikke enkelt kan forsvare sin VM-tittel. Det merker han sikkert også ved at han blir veldig sliten.

Sergej Karjakin har vist før at han kan holde ut i lange turneringer. Kandidatturneringen i vår, der han sikret seg plass i den pågående VM-finalen, er et godt eksempel på det: russeren hadde to seirer og én remis på de tre siste partiene. Derfor vant han turneringen.

– I kandidatturneringen viste Karjakin at han også kan avslutte godt, sier Mads Støstad i NRK.

Magnus Carlsen vant det tiende partiet til tross for at han ga to gavepakker til Sergej Karjakin. I begge tilfeller kunne russeren ha tvunget frem remis, men Karjakin oppdaget ikke mulighetene som bød seg.

Dermed står det 5-5 i matchen og to partier gjenstår: Karjakin med hvitt lørdag og Carlsen med hvitt mandag.