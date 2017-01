Nå skal Carlsen ta hevn på spilleren som gjorde ham så sint

Radosław Wojtaszek (29) var mannen som gjorde Magnus Carlsen (26) så eitrende sint i lynsjakk-VM. Søndag møtes de i Wijk aan Zee-turneringen.

– Jeg har aldri sett Magnus så sint noen gang. Jeg kan tenke meg at han vil ha hevn, smiler Tarjei J. Svensen, redaktør for sjakknettstedet mattogpatt.no.

– Riktignok fikk han en unnskyldning fra Radosław Wojtaszek i VG, men polakken er en spiller som Magnus ønsker å hamle opp med. Og en spiller han skal slå uansett, mener Svensen.

Magnus Carlsen tapte VM-gullet i lynsjakk, blant annet fordi Wojtaszek rotet seg bort i en stilling der han lå an til seier mot Sergej Karjakin. Det endte med at russeren knep gullet, hårfint foran Carlsen.

– Jeg er forbannet. Dette var jævlig surt, sa Norges sjakkyndling etterpå.

Tarjei J. Svensen minner også om et sårt nederlag som Carlsen hadde for polakken:

– Magnus tapte for Wojtaszek i Wijk aan Zee i 2015. Det var riktignok med svarte brikker, men det husker han nok!

Tapet for Wojtaszek var Carlsens eneste den gang. Nordmannen slo tilbake og vant turneringen.

Alt i alt har Magnus Carlsen vunnet Wijk aan Zee-turneringen fem ganger. Den prestasjonen deler han med Viswanathan Anand. Nå jakter nordmannen sin seier nummer seks.

– Det er viktig. Men det er enda viktigere å spille sjakk og ha det gøy, sier han til arrangørens egen sending.

Carlsen åpnet Wijk aan Zee-turneringen med svarte brikker mot Wesley So. Det endte med remis.

– Han tar ikke mange sjanser, derfor er det vanskelig å slå ham. Han er pragmatisk, sier Carlsen til arrangørens sending.

– Remis i dette partiet gir liten odds, sier VGs live-ekspert Jon Ludvig Hammer.

– So er veldig forsiktig når han spiller mot Magnus, og med svart i første runde har ikke Magnus så store ambisjoner, uten det å komme i gang med turneringen.

Dette var dessuten Sos 44. parti på rad uten tap. Carlsens siste tap kom i det åttende partiet i VM-matchen mot Sergej Karjakin.

So er den nest best rangerte blant deltagerne i den forblåste nederlandske kystbyen. Han er fjerde best på verdensrankingen. Hverken toeren Fabiano Caruana eller treeren Vladimir Kramnik er med.

Nordmannen elsker å spille i Wijk aan Zee, og er nå med for 12. gang i løpet av de siste 13 årene.

Det er hele 14 deltagere i toppklassen i denne turneringen, og det betyr altså at Carlsen skal opp mot 13 ulike spillere de neste ukene. I sitt siste parti blir det nytt møte med VM-utfordreren Sergej Karjakin.

– Jeg håper at jeg fortsatt er med da, sier Carlsen.