Nå kan VGs sjakk-ekspert spille seg fram til VM-kamp mot Carlsen

De siste ukene har han vært VGs sjakkekspert under Wijk aan Zee-turneringen. Nå har Jon Ludvig Hammer (26) fått en enestående sjanse. Førstepremien er VM-kamp mot Magnus Carlsen.

Hammer er nemlig plukket ut som en av deltakerne i FIDE Grand Prix – i kamp med en rekke verdensstjerner.

Om Norges nest beste sjakkspiller gjør det bra der, kan han kvalifisere seg til den såkalte kandidatturneringen. Der skal åtte mann spille om retten til å spille VM-kamp mot Carlsen.

Disse spillerne er klare for Grand Prix: Peter Svidler (RUS). Anish Giri (NED). Pavel Eljanov (UKR). Hikaru Nakamura (USA). Levon Aronian (ARM). Ding Liren (CHN). Maxime Vachier-Lagrave (FRA). Aleksander Grisjtsjuk (RUS). Harikrishna Pentala (IND). Shakhriyar Mamedyarov (AZE). Dmitry Jakovenko (RUS). Boris Gelfand (ISR). Michael Adams (ENG). Evgeny Tomashevsky (RUS). Li Chao (CHN). Teimour Radjabov (AZE). Ernesto Inarkiev (RUS). Francisco Vallejo Pons (ESP). Salem Saleh (UAE). Wei Yi (CHN). Jon Ludvig Hammer (NOR). Jan Nepomnjasjtsji (RUS). Aleksander Rjazantsev (RUS). Richard Rapport (HUN).

Hammer er bare den andre norske spilleren i sjakksportens «eliteserie» noen gang.

Tøft felt

Blant konkurrentene blir amerikaneren Hikaru Nakamura, nederlenderen Anish Giri, franske Maxime Vachier-Lagrave og ikke minst russerne Aleksander Grisjtsjuk, Jan Nepomnjasjtsji og Peter Svidler.

Hver turnering i FIDE Grand Prix består av 18 spillere.

Les også: Carlsen når 80 millioner

– Det er en veldig spennende mulighet å matches mot verdens beste spillere. Jeg har satt meg et mål om å komme på øvre halvdel i minst én av de tre turnreringene jeg skal spille, sier Jon Ludvig Hammer, som åpner med Sharjah (Forente Arabiske Emirater) i siste halvdel av februar, så blir det Moskva (Russland) fra 11. til 22. mai og endelig Mallorca (Spania) fra 15. til 26. november.

Sekundant for Carlsen

Jon Ludvig Hammer har to ganger vært sekundant for Magnus Carlsen i VM-matchene. Det gjaldt både Chennai og Sotsji. I forbindelse med New York sist november var han imidlertid ekspert i VG-TV.

VGs sjakkskole del 3: Slik går du i angrep.

Både under hurtig- og lynsjakk-VM i romjulen og Wijk aan Zee-turneringen styrte han VGs livestudio.

Magnus Carlsen er den eneste nordmann som har spilt FIDE Grand Prix tidligere.

– Jeg har hatt en sjakkpause på noen måneder nå, men comebacket kommer med et smell, med absolutt den tøffeste motstanden man kan få, sier Hammer.

Norway Chess-erfaring

To ganger har han deltatt i Norway Chess, 2013 og 2015. Sånn sett har Hammer erfaring i å spille mot verdens aller beste sjakkspillere.

– Sjansene for å utmerke seg i FIDE Grand Prix er større enn når man møter topp 10-spillere hver eneste runde, sier Hammer.

Lest denne? Hylles for fantastisk sistetrekk

Han ser det ikke som realistisk å komme med i kandidatturneringen, men om han skulle spille over evne, har han altså muligheten til det.

Jon Ludvig Hammer er nå bare nummer 158 i verden. På sitt beste – for ett år siden – hadde han over 2700 i rating. Da var han nummer 40 i verden. Nå ligger han på 2628.