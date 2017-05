Nå får også sjakk-VM trøbbel med Kultur-Linda: Krever full åpenhet

Sjakk-VM i Oslo har søkt om drøyt 16 mill. kroner i støtte og garanti fra staten. Nå er de i trøbbel, fordi det ikke er noen åpen budprosess om VM-arrangementet.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland krever nemlig at det skal være en åpen og transparent prosess for valg av arrangørsted – for at hun skal vurdere statsstøtte og statsgaranti til et sjakk-VM.

Ved tildelingene av VM-matchene i Sotsji (2014) og New York (2016) har det ikke vært en åpen prosess.

Nå har Norges Sjakkforbund bedt departementet om å avvente behandlingen av deres søknad om statsstøtte – i påvente av at de håper å påvirke hvordan prosessen skal bli.

Les også: Carlsen om VM-triumfen: – Du får det ikke mye bedre enn det

Nylig fikk Stavanger nei til sin søknad om statsstøtte til å avvikle VM i hurtig- og lynsjakk i romjulen 2017. En av begrunnelsene i departementets avslag var da nettopp den manglende åpenheten.

KULTURMINISTER: Linda Hofstad Helleland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Linda Hofstad Helleland har markert seg som en «åpenhetsminister» de siste årene, ikke minst i debatten rundt Norges idrettsforbund.

Hennes statssekretær, Bård Folke Fredriksen, sier til VG:

– I avslagsbrevet til Stavanger viste departementet til at tildeling av internasjonale arrangementer bør baseres på åpne og transparente søknadsprosesser. Disse synspunktene har departementet også gitt uttrykk for i møte med Norges Sjakkforbund.

Les også: Twitter kokte etter Carlsens VM-triumf

– I etterkant har departementet mottatt en e- post der Sjakkforbundet informerer om at de har tatt et initiativ overfor FIDE/AGON for å iverksette en åpen budprosess for VM. Norges Sjakkforbund har derfor bedt om at departementet avventer behandling av søknaden om tilskudd til et eventuelt Sjakk-VM i 2018, til det er oppnådd klarhet rundt budprosessen.

Statssekretæren snakker imidlertid ikke bare om åpenheten når det gjelder sjakk-mesterskap i Norge:

– Det gis bare unntaksvis statlig støtte til internasjonale idrettsrelaterte arrangementer i Norge. Det er departementets vurdering at det på samme måte som for mange andre tilsvarende arrangementer, ikke foreligger særskilte argumenter for statlig støtte til et VM i hurtig- og lynsjakk. Søknaden om økonomisk støtte ble derfor avslått, sier Bård Folke Fredriksen.

Så du denne? Carlsen takket pappa i rørende tale

Norges Sjakkforbund har søkt om syv millioner kroner i støtte og drøyt ni millioner i garanti for et sjakk-VM, som etter planen skal ha et budsjett på rundt 35 mill. kroner. VM kommer trolig til å bli avviklet i november 2018.

Agon er det russiske selskapet som har de kommersielle rettighetene til sjakk-VM. Det er det internasjonale sjakkforbundet FIDE som har solgt til Agon, et selskap som ledes av russeren Ilja Merenzon.

Det er for tiden fullstendig kaos rundt FIDE. President Kirsan Iljumzjinov står på USAs sanksjonsliste etter at han ifølge amerikanerne har hatt nære forbindelser til Assad-regimet i Syria. Han har tidligere vært kompis med karer med Saddam Hussein og Muammar al-Gaddafi.

Les også: Magnus Carlsen har fått seg kjæreste

I slutten av mars kom det melding fra FIDE om at Kirsan Iljumzjinov hadde trukket seg fra presidentvervet. Men russeren selv avviste at dette var riktig. Iljumzjinov har sittet som øverste leder i det internasjonale sjakkforbundet i over 20 år.

Samtidig som det er kaos rundt hvem som styrer FIDE, avslørte den den kjente sjakkjournalisten Peter Doggers i chess.com i høst at de også har pengeproblemer. Doggers gransket økonomien i FIDE nøye og spurte i overskriften på sin artikkel «Går FIDE konkurs?».

Regnskapet viste at FIDE i 2018 hadde brukt 8,8 mill. kroner mer enn de tjente – og at store deler av reservefondet var tømt.

Les også: Karjakin inn i politikken - på Putins personlige invitasjon

Generalsekretær Geir Nesheim i Norges Sjakkforbund er likevel optimist for at det kan bli VM-kamp med Magnus Carlsen i Norge.

– Vi har en god dialog med kulturdepartementet, sier han.

– Må dere nå levere inn en ny søknad?

– Nei, det blir bare noen justeringer.

– Er den uklare situasjonen i FIDE et problem?

– Nei, jeg kan ikke se det. Vi er uavhengig av det. Jeg er enig i at FIDE har utfordringer, men det påvirker ikke prosessen for å få til et sjakk-VM i Oslo.

Les også: Karjakin til VG: – Hyggelig at det norske folk setter pris på meg

– Er Stavanger – som arrangerer Norges eneste toppturnering hvert år - helt uaktuelt?

– Agon har sagt at de vil ha den neste VM-kampen i en hovedstad, sier sjakk-sjefen.

Bakgrunnen for at kulturdepartementet nå setter krav om åpenhet er Linda Hofstad Hellelands initiativ overfor sine nordiske ministerkolleger under ungdoms-OL i fjor, der de sammen uttrykte bekymring for utviklingen i internasjonal idrett.

– Transparente prosesser for valg av arrangørsteder var ett av punktene der, sier Geir Nesheim.

– Er det mindre sannsynlighet for at det blir VM-match i Norge nå enn det var for et halvt år siden?

– Nei, det mener jeg ikke det er, sier generalsekretæren i Norges Sjakkforbund.

PS: Staten har bidratt med i alt 52 mill. kroner til det forestående sykkel-VM i Bergen. Disse pengene går til veitiltak, omlegging av kollektivtrafikken og til sivilforsvarets bistand under arrangementet. Fjorårets skiskytter-VM i Oslo derimot hadde ingen støtte eller garanti fra staten.