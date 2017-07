Mot ny neglebitende søndag med Carlsen

Magnus Carlsen (26) ga oss ulidelig spenning for ei uke siden. Denne søndagen kan komme til å bli like neglebitende.

For etter en fantastisk lørdag der han fikk utrolige 7,5 av 9 poeng i lynsjakk tok nordmannen igjen amerikaneren Wesley So – og de ligger nå likt på 1. plass med 18,5 av 27 mulige poeng.

For ei uke siden måtte Carlsen ha omspill for å slå franske Maxime Vachier-Lagrave i Paris. Denne gang handler det trolig om å slå So. Stedet er Leuven i Belgia, og anledningen er den andre turneringen (av fem) i Grand Chess Tour.

Etter tre dager hurtigsjakk lå Magnus Carlsen tre poeng bak Wesley So, men lørdag hadde han nok en gang en oppvisning i lynsjakk.

– Resultatet i dag var selvsagt fantastisk. Men det er fortsatt en stor jobb som må gjøres. I morgen har jeg ikke fordelen av å komme bakfra, sa Carlsen etter lørdagens spill ifølge mattogpatt.no.

På twitter omtaler Norges nest beste sjakkspiller, Jon Ludvig Hammer, Carlsens 7,5 av 9 mulige på denne måten:

So og Carlsen ligger altså likt, mens Vachier-Lagrave nå er to poeng bak. Men det skal deles ut så mange som ni poeng søndag.

For ei uke siden opplevde Carlsen en liten kollaps da han tapte tre partier på rad på den siste dagen i Paris. Derfor måtte han ha omspill for å vinne. Men spillet lørdag tyder meget bra for avslutningen i Leuven.

Carlsens eneste tap lørdag kom – noe overraskende – mot Anish Giri, men ellers vant han i tur og orden over Viswanathan Anand, Vachier-Lagrave, Vassily Ivanchuk, Jan Nepomnjasjtsji, Levon Aronian, Baadur Jobava og Wesley So, samt remis mot Vladimir Kramnik.

Søndagens oppsett er slik at Wesley So har hvite brikker mot Carlsen i siste parti. Nordmannen bør altså aller helst ha avgjort før det.

Spillerne kjemper om et premiefond på nesten 1,3 millioner kroner i Leuven. Vinneren får omtrent 315.000 kroner.

Seieren i Paris for ei uke siden var Carlsens første i 2017. Han ble nummer to både i Wijk aan Zee og Grenke-turneringene, og i Norway Chess fikk han som kjent en voldsom nedtur og endte på nest siste plass.

Magnus Carlsen gjorde imidlertid en fantastisk lynsjakk-del i Norway Chess, og fikk like mange poeng som i går: 7,5 av 9.

Stillingen før søndagens ni lynsjakk-partier:

1. Magnus Carlsen, Norge 18,5.

1. Wesley So, USA 18,5.

3. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 16,5.

4. Anish Giri, Nederland 15,5.

5. Vladimir Kramnik, Russland 15.