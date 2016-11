Megatabbe av Karjakin: Carlsen leder 2-1 foran siste parti

NEW YORK (VG) (Sergej Karjakin-Magnus Carlsen 1-2) Sergej Karjakin (26) tabbet seg ut og Magnus Carlsen (26) vant det tredje partiet i hurtigsjakk. For første gang i VM-matchen er han i ledelsen.

Nå trenger nordmannen bare remis i det siste hurtigsjakk-partiet for å forsvare VM-tittelen. Da har Carlsen hvite brikker.

Reglene for hurtigsjakkpartiene er at spillerne har 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk.

Parti 1: Carlsen-remis med svart

– Det er veldig godt nytt at Magnus spiller så fort, sa Simen Agdestein på VGTV. Samtidig slet Sergej Karjakin med tiden i det første hurtigsjakkpartiet og var åtte-ni minutter bak på klokken.

Omspill-reglene: * Omspill oppstår hvis det står 6-6 etter de 12 partiene i langsjakk. * Omspillet starter med fire hurtigsjakkpartier. Tid: 25 min. pr. spiller + 10 sekunder pr. trekk. * Deretter to og to lynsjakk-partier, maksimalt ti partier. Tid: Fem minutter pr. spiller + 3 sekunder pr. trekk. * Siste mulighet til avgjørelse er såkalt armageddon, et parti der hvit har mer tid (fem mot fire min.), mens svart vinner ved remis.

Men med løper d4 fra Karjakin ble studio atskillig mer bekymret. Resten av partiet ble en forsvarskamp for Carlsen, som likevel fikk en grei remis.

– Karjakin er nok skuffet over at han ikke fikk mer ut av sitt første hvite parti, konstaterte storesøster Ellen.

– Kontrollert og sikkert av Magnus, fastslo manager Espen Agdestein.

Parti 2: Carlsen-remis med hvitt

– En veldig fin start på partiet for Magnus, fastslo Jon Ludvig Hammer etter drøyt ti trekk.

– Karjakin må tenke. Det er et godt tegn, sa Simen Agdestein og snakket om at det er «Magnus på sitt beste i sånne stillinger».

Nok en gang hadde Carlsen langt bedre tid enn russeren. Begge satt i bare skjorta og tenkte. Etter hvert begynte klokka å gå stadig fortere for Karjakin.

– Det er kjempestress for Karjakin, sa Agdestein, og storesøster Ellen fastslo at «Magnus spiller på klokka nå». Etter hvert klarte Karjakin å bytte av dronninger, bygde en «festning». Carlsen hadde ett trekk som kunne ha vunnet partiet, men han fant ikke trekket konge til f7 før det var for sent.

Det var et utrolig hurtigsjakk-parti som varte i over 80 trekk.

Parti 3: Carlsen med svart

Med hvitt var dette Sergej Karjakins store sjanse, men Carlsen opparbeidet seg etter hvert et lite overtak.

Etter Karjakins trekk løper til d2 var Agdestein klar på at nordmannen sto best.

– Han blir presset i hvert eneste parti.

Så gjorde Sergej Karjakin en tabbe som gjorde at Carlsen vant etter 38 trekk.

– Jeg er veldig imponert over Magnus, men det gjenstår ett parti og vi må ikke ta seieren på forskudd, sa manager Espen Agdestein – som syntes det var sterkt av Carlsen å komme seg etter skuffelsen i parti nummer to.

– Nå er spikeren slått dypt inn i kista, sa tidligere sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson til VGTV.

– Magnus har presset og presset i tre partier, så jeg føler meg ganske sikker, sa nåværende sjakkpresident Morten Madsen.

De 12 partiene klassisk sjakk mellom rivalene endte 6-6, dermed var det klart for omspill onsdag kveld.

Magnus Carlsen ble første gang verdensmester da han slo Viswanathan Anand i Chennai i november 2013. Den gang avgjorde han etter 10 partier.

Sjakk har de samme reglene som boksing ved at den regjerende verdensmesteren møter en utfordrer til tittelkamp. Carlsen forsvarte sin VM-tittel ved å vinne over samme Anand i Sotsji i november 2014. Avgjørelsen falt etter 11 partier.

Siden det har det internasjonale sjakkforbundet FIDE bestemt at tittelkamper skal avholdes annethvert år, i partall år, og etter at Sergej Karjakin vant VM-kvalifiseringen (den såkalte kandidatturneringen) i vår, var han klar for mesterduell mot Carlsen i New York.