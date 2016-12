DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) raste over at Radosław Wojtaszek (29) tapte sitt parti mot Sergej Karjakin (26). – Beklager, Magnus, jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte å tape, sier polakken til VG.

Den norske verdenseneren var rasende etter at gullet i lynsjakk-VM glapp mot slutten, og aller mest gikk sinnet mot Radosław Wojtaszek, som i den 20. runden tapte mot Sergej Karjakin etter at han hadde hatt et klart overtak. Det skulle bli avgjørende.

– Jeg ble så sint. Det er så enkle ting han overser. Han hadde en stilling hvor alt vinner, sa Magnus Carlsen til VG etterpå.

BEKLAGER: Radoslaw Wojtaszek. Foto: Ole Kristian Strøm

– Det var umulig å tape! Det er det verste jeg har vært med på. Hadde han enda klart remis. Men han ga bort alt, sa Carlsen.

Les også: Magnus Carlsen: – Jeg er forbannet

Oppe på tribunen i den store idrettshallen som ble brukt til VM, sitter Wojtaszek. Han forklarer villig vekk for VG:

– Jeg var mye bedre, men på et eller annet tidspunkt mistet jeg sporet, sier polakken.

– Selvfølgelig skulle jeg ha klart remis, men jeg presset for mye. Jeg klarer ikke å forklare hvordan det kunne skje, men i lynsjakk går det veldig fort. Det er mange avgjørelser som skal tas på kort tid.

– Jeg beklager, Magnus! Neste gang så kanskje jeg kan hjelpe, smiler polakken, som var med i Viswanathan Anands team mot Carlsen i VM i 2013.

Les også: – Karjakin er blitt nasjonalhelt

– Det ble veldig avgjørende?

– Ja, men det var bare ett parti av 21. Så det var ikke bare min feil at ikke Magnus vant, sier Radoslaw Wojtaszek.

– Men i lynsjakk kan alt skje...

Verdensmester Sergej Karjakin sier det slik til VG:

VM i lynsjakk: 1. Sergej Karjakin, Russland 16,5. 2. Magnus Carlsen, Norge 16,5. 3. Daniil Dubov, Russland 14,5. 4. Hikaru Nakamura, Russland 14,5. 5. Aleksander Grisjtsjuk, Russland 14,5.

– Jeg kan heller ikke forklare godt hva som skjer. Jeg måtte vinne, og presset for hardt. Derfor lå alt an til seier for Wojtaszek, men på en eller annen måte snudde det plutselig. Jeg vet ikke helt hvorfor.

Les også: Magnus Carlsen passerer 80 mill. kroner.

Magnus Carlsen tapte VM-gullet på at hans motstandere hadde lavere ratingsnitt.

– Synes du det er en urettferdig måte å tape på?

– Jeg skulle gjerne hatt omspill, det hadde vært det mest rettferdige. Men det sier jeg jo delvis fordi det ville ha vært en fordel for meg.

Les også: Festet under VM-matchen

– Først og fremst handler dette om at jeg hadde marginene mot meg, sier Carlsen, som i en periode ledet med ett poeng, men som mistet VM-tittelen de to siste partiene.

I det siste partiet måtte Carlsen klare seg med remis mot ungarske Peter Leko, mens Karjakin vant over georgiske Baadur Jobava.

Når VG spør Magnus Carlsen om han tror det kan ha vært noe «urent trav», svarer han bestemt:

– Nei!