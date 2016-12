DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) avsluttet andre dag i hurtigsjakk-VM med remis mot Levon Aronian (31).

Dermed står han med 7 poeng foran siste dags fem avsluttende partier av mesterskapet – og er fortsatt med i gullkampen.

Han fikk et forsmedelige tap for den ukrainske ringreven Vassily Ivanchuk i parti nummer 7, men slo tilbake vant over to russere: først Dmitrij Jakovenko, deretter over lynsjakk-verdensmester Aleksander Grisjtsjuk.

– Det var en kvalitetsmotstander, og spillet var solid og lignet på noe, sa Magnus Carlsen til NRK etterpå.

Les også: Magnus Carlsen etter VM-gullet: – Jeg er en rev

– Jeg hadde en god følelse, men den er borte. Jeg vet ikke hvorfor, sa Carlsen til VG etter seieren over Jakovenko, et parti som omtalte som «bånn i bøtta».

Norges sjakk-stjerne åpnet dag 2 av hurtigsjakk-VM med å vinne over Benjamin Bok (21).

Den regjerende verdensmesteren sto bare med et halvt poeng etter de to første partiene. Så hevet han seg kraftig og vant de tre siste partiene 2. juledag.

VG LIVE: Her kan du følge hurtigsjakk-VM parti for parti – med Jon Ludvig Hammer som vert

Parti 10: Remis mot Levon Aronian

Kompismøte med armeneren, som kjenner Carlsen bedre enn de fleste. Det var da også en gemyttlig tone på forhånd.

Med svarte brikker kunne Magnus Carlsen være fornøyd med remis. Han ofret en bonde, Aronian måtte tenke og fikk et hvert en tidsfordel.

– Nå er det Magnus som presser for seier, skrev Jon Ludvig Hammer på VG Live.

Men det endte med remis.

Parti 9: Seier mot Aleksander Grisjtsjuk

Dette var verdensmesteren i lynsjakk mot verdensmesteren i hurtig- og langsjakk.

– Det er en fin utvikling på partiet for Magnus, fastslo Jon Ludvig Hammer på VG Live da de kom opp mot 20 trekk.

Carlsen satte opp tårnene sine på C-linjen, og Hammer mente at det så positivt ut for Norges håp. Russeren brukte mye tid på å tenke og slet med klokka. Men etter hvert fikk nordmannen også trøbbel med tiden.

Til slutt klarte Carlsen å presse Grisjtsjuk i kne i et veldig spennende parti.

Parti 8: Seier mot Dmitrij Jakovenko

Carlsen var i en «må vinne»-situasjon med hvitt mot russeren, som bare er nummer 51 i verden i hurtigsjakk. Jakovenko hadde et lite overtak, men etter hvert så det stadig bedre ut for Carlsen.

– Magnus står definitivt best her, men vanskelig å gjøre fremskritt, fastslo Jon Ludvig Hammer i VG Live.

Det ble et dramatisk og spennende parti som varte i over 50 trekk. Carlsen fikk ei ny dronning og avgjorde til sin fordel.

Parti 7: Tap mot Vassily Ivanchuk

– Magnus får kjørt seg i starten, fastslo NRK-ekspert Torstein Bae da Carlsen slet med tiden tidlig mot ukraineren.

– Det går tregt for Carlsen - et tegn på at han er misfornøyd med stillingen sin, skrev Jon Ludvig Hammer på VG Live og konstaterte rett etterpå: – Kjempetrøbbel!

– Her må Magnus trylle for å snu dette.

HURTIG-VM: Magnus Carlsen i parti 7 mot Vassily Ivanchuk. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Carlsen ristet på hodet over sitt eget spill. Han kjempet med ryggen mot veggen og håpet at Ivanchuk skulle gjøre en tabbe. Den kom aldri, og Magnus Carlsen måtte bare finne seg i å strekke ut armen etter 52 trekk.

Parti 6: Seier mot Benjamin Bok

Nederlenderen (21) hadde en sterk første dag og fikk 4 poeng, et halvt mer enn Carlsen.

Verdensmesteren fikk raskt en tidsfordel, og Jon Ludvig Hammer fastslo på VG Live at Bok brente for mye tid.

Les også: Sjakk-Hammer: – Magnus fortsatt favoritt.

– Stillingen er omtrent lik, men den hvite stillingen er enkel å spille. Nå skal Carlsen gå på med bøndene sine, fastslo Hammer etter 15 trekk.

FORSVARER VM-TITTELEN: Magnus Carlsen i aksjon mot Benjamin Bok tirsdag i VM i hurtigsjakk. Aleksander Grisjtsjuk (t.v.) tar en titt på partiet. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Etter hvert kom Bok i akutt tidsnød og etter 36 trekk var det slutt.

– Jeg får et lite initiativ, og han blir presset på klokken. Jeg skal ikke late som det var klart vunnet tidligere, men sånn ble det, sa Carlsen til NRK etterpå.

– Jeg spilte i hvert fall fort, svarte han VG lurte på om han nå har funnet VM-formen.

Magnus Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk etter at han vant i Berlin i fjor. Mesterskapet spilles over tre dager med til sammen 15 runder.

VG oppdaterer dette manuset fortløpende gjennom dagen