DOHA (VG) Sergej Karjakins VM-kamp mot Magnus Carlsen har gitt sjakk-boom i Russland. Fredag skal han prøve å ta revansj for New York-tapet når lynsjakk-VM avsluttes i Qatar.

– Han er blitt en nasjonalhelt. Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan det hadde vært om han hadde vunnet, sier manager Kyrillos Zangalis til VG.

Manageren fikk nærmest kultstatus i Norge under New York-duellen, og Karjakin ble populær hos Ola og Kari. De to har løpt fra TV-studioer til avisredaksjoner i Moskva siden de kom hjem fra USA, mens Carlsen har slappet av med Australia-ferie.

Likevel ligger det fredag an til en voldsom duell mellom Karjakin og Carlsen om VM-tittelen i lynsjakk. Etter den første av to dager ligger de i en klasse for seg.

– Det er umulig å si hvem av dem som kommer til å vinne. Lynsjakk er på mange måter et lotteri. Men Magnus er nok favoritt, sier Zangalis når VG ringer ham - mens han er på joggetur hjemme i Moskva.

– Folk kjenner igjen Sergej på gata. Interessen for sjakk her i landet er kanskje som den var for 30 år siden. Som under Kasparov. Sergej er blitt en skikkelig kjendis, sier Zangalis, lettere andpusten.

MANAGER: Kyrillos Zangalis. Foto: VG

– Jeg vet ikke hvor lenge denne sjakk-interessen vil vare, men jeg håper at det blir lenge.

– Hva hadde skjedd om Karjakin hadde vunnet?

– Den tør jeg nesten ikke tenke på. Men da hadde han nok blitt årets navn i Russland, sier Zangalis – og vil ønske godt nyttår til alle sjakkinteresserte nordmenn gjennom VG.

Han ber oss lese et intervju med ham på nettsiden secretmag.ru. Der forteller han mye om sitt arbeide med Karjakin. Han avslører at Karjakins forberedelser til VM-matchen kostet omtrent én million euro, eller ni millioner kroner, men Zangalis har klart å skaffe ham store sponsorer.

– Jeg så med en gang at Sergej var et vakkert business-prosjekt, sier Zangalis i et intervjuet.

– Alle stormestere vil gjerne bli verdensmestere. Sergej hadde høye ambisjoner: han ønsket å få sjakk-tronen tilbake til Russland. Det har ikke skjedd siden 2007. Det er slik: Carlsen er nummer én i verden, og det er den lovende og supertalentfulle Karjakin. De er på samme alder, de er utrolig dyktige, og det er en konfrontasjon mellom sjakkskoler fra øst og vest. Jeg kunne love potensielle sponsorer mye hype i media og god PR, sier Karjakin-manageren til secretmag.ru.

Han er ikke i tvil om at hva er som målet videre: At Karjakin skal vinne VM-kvalifiseringen i 2018, den såkalte kandidatturneringen, å bli utfordreren til verdensmester Carlsen igjen om to år.

Zangalis sier at han først lanserte som en spøk å bli manager, og Karjakin sa «okay» - men hadde lite tro på at det var mulig å skaffe sponsorer til en sjakkspiller i et Russland der interessen for sjakk hadde falt kraftig siden storhetstiden. Karjakin fortalte ham om da han som 12-åring hjemme i Ukraina ble verdens yngste stormester og kom i Guiness’ rekordbok – uten at det likevel var mulig å finne sponsorer.

Zangalis blir spurt av secretmag.ru om han er sjalu på all oppmerksomheten rundt Magnus Carlsen – med reklamefilmer, modelloppdrag osv.

– Jeg er positivt sjalu, svarer Karjakin-manageren.

– Carlsen er en megastjerne. En ideell versjon av Bobby Fischer, en som har et hode på rett plass. Magnus har alt. Han er veldig karismatisk, fotogen, atletisk. Samtidig er han et sterkt og smart symbol for Europa. Sponsorene elsker ham. For å bli som han, må vi slå han.

Karjakins støtte til Vladimir Putin har vært et stort tema i vestlige media. Til secretmag.ru sier Zangalis:

– Vi prøver å ikke snakke politikk, men Sergej har aldri lagt skjul på sin holdning når det gjelder Krim.

Kyrillos Zangalis kommer til Norge i begynnelsen av januar for å være med på NRKs idrettsgalla.

Men først skal han følge nøye med på fredagens avgjørelse i VM i lynsjakk...