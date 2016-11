NEW YORK (VG) Forfatteren av «Magnus»-boken tror det kan slå positivt ut at en rasende Magnus Carlsen forlot VM-arenaen i New York uten å snakke med noen.

– Nå er han forbannet. Det er det moduset han må være i for å vinne på dette nivået, sier Aage G. Sivertsen til VG.

Carlsens sinne kom etter at han hadde tapt parti nummer åtte i VM-duellen mot Sergej Karjakin. Det betyr at han ligger ett poeng bak russeren når fire partier gjenstår.

– Det kan være positivt at han ble så forbannet. Jeg har hatt en følelse tidligere i mesterskapet at han ikke har vært «helt på ballen», sier Sivertsen.

FORFATTER: Aage G. Sivertsen. Foto: OLE KRISTIAN STRØM , VG

Allerede tidligere på dagen, før mandagens tap var klart, snakket VG med Sivertsen – og han kom med omtrent de samme oppfatningene som han kom med etter at partiet var over og nederlaget et faktum. Det er det første partiet i sjakk-VM 2016 som har fått en vinner.

– Det virker som dette er litt for behagelig for Magnus. Litt for komfortabelt, sa Sivertsen til VG – bare noen timer før Carlsen tapte og ble sint. Han syntes at det ikke var skikkelig «fyr» i verdensmesteren.

Forfatteren sammenligner med Carlsens to tidligere VM-oppgjør og sier:

– I Chennai var Magnus overnervøs i de første partiene. Etter å ha fått en fordel i parti nummer fire, roet det hele seg.

– I Sotsji fikk han en støkk da han tapte parti nummer tre. Egentlig var han sikker på å vinne i Sotsji. Men takket være det tapet forsto han bildet bedre.

– Og nå?

– Magnus vet at han er en bedre spiller enn Karjakin, men da må han også bevise det.

– Men er det ikke usportslig at han ikke stiller opp på pressekonferansen, der Karjakin blir sittende alene?

– Det er sikkert mange som mener at han er en dårlig taper, men jeg tror altså at dette er positivt.

Tirsdag formiddag ble det klart at Carlsen blir straffet for regelbruddet. Det betyr at han får opptil en halv million kroner i bot etter å ha forsvunnet fra pressekonferansen.

– Magnus Carlsen deltok ikke på pressekonferansen etter den åttende runden. Han vil bli straffet med en 10 prosents reduksjon i premiepengene, skriver det internasjonale sjakkforbundet i en pressemelding.

Elmira Mirzojeva fra den russiske tv-kanalen Matj TV har stor forståelse for Carlsens reaksjon:

– Det var et utslag av frustrasjon. Husk – han er verdens beste sjakkspiller og er ikke vant til å tape.

Hun har stor tro på at raseriutbruddet kan være positivt for Carlsen:

– Dette er på ingen måte avgjort. Jeg tror ikke Karjakins seier i dette partiet blir avgjørende. Jeg gleder meg til de fire siste partiene!

Brede Kvisvik, Carlsens lege og selv sjakkspiller på høyt nivå, tror at verdensmesteren har fått seg en «støkk» med dette nederlaget.

– Han ser på seg selv som en bedre spiller enn Karjakin. Det kan hende at Magnus har følt at det ikke er mulig å tape.

Den kjente sjakkjournalisten Leontxo Garcia i spanske El Pais er spent på om Magnus Carlsen klarer å snu dette:

– Nå må Magnus fikse det som trolig er hans svakeste punkt: psykisk stabilitet. Alt avhenger av det.

– De største sjakk-mesterne har alltid hatt som styrke at det er psykisk veldig stabile. Evnen til å komme over nederlag som den Magnus Carlsen opplevde i dette partiet.

– Vil Magnus Carlsen klare det?

– Det vet vi ennå ikke.

PS: Dette var første gang Karjakin slo Carlsen med hvite brikker i klassisk sjakk. Bare en gang tidligere har han slått sin jevnaldrende nordmann, det var med svarte brikker i Wijk aan Zee-turneringen i januar 2012.