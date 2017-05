Magnus Carlsen: Vil gjerne «Northug-plage» svenskene

Magnus Carlsen (26) håper Sverige får frem sjakkspillere nær hans nivå, slik at han kan erte og plage dem med verbal skyts - slik Petter Northug (31) gjerne gjør.

Det gir verdens beste sjakkspiller - spøkefullt - uttrykk for i et intervju med svenske Aftonbladet.

På spørsmål fra avisen om hvem som er den største stjernen av de to, Carlsen eller Northug, i Norge, svarer sjakkgeniet «det vet jeg ikke» - før han med et skjevt smil tilføyer:

– (...) jeg håper at det kommer frem flere dyktige svensker i sjakk, slik at jeg kan prate om dem som han (Northug) gjør.

Vitenskapelig bevist



Bakgrunn: Magnus Carlsen passerer 80 mill. kroner

Magnus Carlsen understreker at han er fan av langrenn og at han følger med på sporten. Han «vet» imidlertid ikke i hvilken grad det er mulig «å sammenlikne oss».

– Er dere venner?

– Jeg vet ikke om vi er venner, men jeg har truffet ham noen ganger, svarer Magnus Carlsen på spørsmål fra Aftonbladet.

Intervjuet ble gjort da Magnus Carlsen var på et såkalt sponsortreff i Stockholm i går, tirsdag. Den svenske avisen trekker frem en sak i VG der Magnus Carlsen blir omtalt som tidenes beste sjakkspiller. Bakgrunnen for karakteristikken er en forskningsrapport fra franske Toulose: 25.802 sjakkpartier, spilt av 20 menn som er blitt verdensmestere siden 1886, er analysert ved bruk av spesialutviklet datamaskin.

– Man kan ikke argumentere mot vitenskapen, bemerker Magnus Carlsen konfrontert med forskningen som plasserer ham sjakkhierarkiets desiderte topp.

Vel å merke «kaxig». Carlsen kommenterer resultatet med glimt i øyet.

– Vidunderbarn



– Har du oppnådd alt man kan oppnå i en sjakkarriere?

– Nei, det fins alltid nye steg å ta. For meg dreier det seg om neste parti. Jeg pleier ikke å være fornøyd, selv om jeg vinner en turnering. Det er mye som kan utvikles, svarer Magnus Carlsen.

Leste du denne? Magnus Carlsen har fått seg kjæreste

Ifølge Aftonbladet mener også presidenten i det svenske sjakkforbundet, Carl Fredrik Johansson, at Magnus Carlsen historisk sett er den overlegent beste sjakkspilleren. Han mener å vite årsaken til at nordmannen er et «underbarn».

– Han har en ekstrem seiersvilje. På det området er han suveren i verden. Han har en evne til å kjempe og slite til siste sekund i partier som er veldig vanskelige. Man kan sammenlikne det med en fotballkamp som står og vipper på 0-0. Han er et fantastisk forbilde for unge spillere, forklarer sjakkpresident Johansson.