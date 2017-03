(Norway Gnomes-St. Louis Arch Bishops 7-9) Magnus Carlsen (26) hadde svarte brikker – men slo likevel verdenstoeren Wesley So (23) søndag kveld.

– Verdensmesteren slo verdens heteste sjakkspiller i øyeblikket, sa kommentator David Rensch på chess.com-sendingen under finalen av den store nett-turneringen mellom lag.

– Magnus spilte ut Wesley, utbrøt hans medkommentator Anna Rudolf henrykt etter at So hadde gjort en skjebnesvanger tabbe.

Carlsen vant alle sine fire partier søndag, en det hjalp ikke «Norway Gnomes» som tapte finalen mot Sos «St. Louis Arch Bishops».

RIVALER: Magnus Carlsen og Wesley So. Her er de fotografert i Tata Steel-turneringen i januar. Foto: Koen Suyk , AFP

Det norske laget måtte spille uten både Jon Ludvig Hammer og Aryan Tari i finalen. Begge var opptatt med den svenske eliteserien.

Wesley So har vært formspilleren i verden det siste året, og har bare Magnus Carlsen foran seg på verdensrankingen.

Amerikaneren vant også den prestisjefylte Tata Steel-turneringen foran Magnus – det var et nederlag som smertet for verdensmesteren. So vant også Grand Chess Tour.

Denne gang hadde Magnus Carlsen svarte brikker mot Wesley So. Amerikaneren spiller ofte for remis i et slikt oppgjør.

– Nå blir Magnus frustrert, sa kommentatoren på chess.com, Daniel Rensch, da So ikke viste særlig interesse for å vinne partiet – til tross for at han hadde hvite brikker i oppgjøret.

Men etter hvert skiftet han og medkommentator Anna Rudolf mening:

– Dette kan Magnus vinne, sa Rudolf.

PROChess League er en stor nett-turnering i regi av chess.com. Flere av verdens beste spillere har spilt for sine respektive lokale lag. Hvert lag har fire spillere som spiller alle mot alle.

Carlsen har hyllet konseptet på bloggen sin:

– Det er helt utrolig at ingen har kommet opp med dette konseptet før, skrev han.

Norway Gnomes har slått ut Mumbai Movers, Delhi Dynamite, Gorky Stormbringers og Stockholm Snowballs på vei til finalen.

Semifinalen mot Stockholm lørdag kveld ble episk. Det norske laget med Carlsen, Jon Ludvig Hammer, Aryan Tari og Daniel Nordquelle vant etter ekstraomganger.

Både Hammer og Tari manglet for Norge søndag. De spilte i den svenske eliteserien. Dermed stilte Norway Gnomes i finalen med Carlsen, Kjetil A. Lie, Joachim B. Nilsen og Sebastian Mihajlov.

Betenkningstid var 15 minutter pluss to sekunder tilleggstid.