Kevin Spacey (57) drømte om å spille sjakk mot Magnus Carlsen (26). Det gikk ikke så bra ...

Den amerikanske skuespilleren var nemlig matt etter bare fire trekk mot verdensmesteren.

– Magnus er i ferd med å sette Kevin sjakk matt, sier Jon Ludvig Hammer om bildet som er postet på sosiale medier.

Partiet ble spilt da Magnus Carlsen var på besøk i California tidlig i mai.

«Kevin Spacey ble sjakk matt på fire (!) trekk. Bildet viser Magnus mens han setter inn det avgjørende støtet», skriver Hammer på twitter.

Les også: Slik feiret Carlsen sitt tredje VM-gull – fikk besøk av Hollywood-stjerne

– Ut fra bildet er det tydelig hva som skjedde, sier Hammer til VG.

– Magnus holder i dronningen sin, som er på vei til h4. Det er en pussig situasjonen. Spaceys konge har åpnet seg slik at Magnus' dronning kan angripe. Det er ingen hvite brikker å sette imellom, og kongen er fanget blant sine egne brikker. Dermed sjakk-matt.

Med på bildet er blant andre også Werner Herzog, den tyske regissøren, filmprodusenten og skuespilleren.

Carlsens manager, Espen Agdestein, er med på bildet. Han ønsker ikke å kommentere begivenheten overfor VG.

– Magnus spiller mot USAs president Francis Underwood, konstaterer flere på sosiale medier, og viser til Spaceys rolle i «House of Cards», og Spacey er korrekt antrukket med dress og slips på bildet der han spiller sjakk mot Carlsen.

Les også: Magnus Carlsen har fått seg kjæreste

VG kjenner til at Kevin Spacey viste stor interesse for Magnus Carlsens VM-kamp i New York, der han vant over den russiske utfordreren Sergej Karjakin etter omspill.

Partiet mellom Carlsen og Spacey skjedde for omtrent tre uker siden, da verdensmesteren igjen var på reise til California, der han kjenner mange av de mektigste menneskene i Silicon Valley-miljøet, blant dem Facebook-gründeren Mark Zuckerberg.

Carlsen tjener store penger på «events» der Silicon Valley-topper inviterer sine forretningsforbindelser til en middag eller en lunsj – og har verdensmesteren som spesiell gjest. Etter det VG erfarer kan Magnus Carlsen tjene mange hundre tusen kroner på en dag.

Les også: Karjakin inn i politikken - på Putins oppfordring

Kevin Spacey glir lett inn i rekken av kjente skuespillere som har vist sin beundring for Carlsen. Hollywood-stjernen Sienna Miller var med på seiersfesten etter VM-seieren i New York, Carlsen var for en del år tilbake modell for G-Star sammen med Liv Tyler, og han har besøkt Office-stjernen Rainn Wilsons spesielle youtube-show i Los Angeles – bare for å nevne noen.

Norges sjakk-ess forbereder seg nå til neste ukes Norway Chess. Tidligere i år har han blitt nummer to både i Wijk aan Zee i januar/februar og i Grenke-turneringen i april, bak henholdsvis Wesley So og Levon Aronian. Til Stavanger får han med seg sin trener Peter Heine Nielsen, som skal legge gode planer for verdensmesteren.

Nå vil Magnus Carlsen vinne igjen.