Magnus Carlsen passerer 80 mill. kroner

NEW YORK (VG) Siden 2010 har sjakkfantomet Magnus Carlsen (25) tjent mer enn 80 millioner kroner.

Etter VM-seieren forrige måned kommer garantert millionene fortsatt til å rulle inn.

Regnskapene fra selskapet hans viser driftsinntekter på til sammen 67 millioner kroner frem til 2015.

VG antar at Carlsen i VM-året vil gjøre minst 15 millioner, slik at vi kommer opp i 82 mill. kroner i tiden 2010 til 2016.

Millionene ruller inn: MagnusChess’ driftsinntekter (mill.): 2016 15 *) 2015 13,3 2014 17,1 2013 18,2 2012 6,1 2011 4,7 2010 8,4 *) Anslag fra VG. MagnusChess’ resultat (før skatt): 2015 9,0 2014 10,2 2013 10,6 2012 3,9 2011 2,8 2010 4,8 Magnus Carlsen skatteinntekt: 2015 13,61 mill. 2014 1,00 mill. 2013 0,99 mill. Magnus Carlsen skatteformue: 2015 15,46 mill. 2014 19,26 mill. 2013 11,68 mill.

Aller mest tjente Magnus Carlsens selskap i 2013, da han først gang ble verdensmester.

Premiesummen i Chennai i India var langt større enn den var både i 2014 i Sotsji og er nå i 2016 i New York.

Bryr seg lite

Samtidig som Carlsen håver inn rundt 15 millioner kroner i året gjennom premiepenger, sponsorinntekter og andre ting, har han opplevd en eventyrlig verdiøkning av selskapet Play Magnus, som han eier 52 prosent av.

– Ved siste emisjon var selskapet verdsatt til 145 millioner kroner, forteller Kate Murphy, direktør i Play Magnus. Nå skal hun på investorjakt igjen, og verdien kan øke ytterligere.

Manager Espen Agdestein sier at Magnus Carlsen tar de store inntektene stor ro.

– Han er ikke veldig opptatt av pengene. Han konsentrerer seg om sjakken. Men Magnus vet selvfølgelig hva pengene betyr, sier manageren.

– Men han kunne ha tjent mer penger enn han gjør?

– Helt klart! Han får mange tilbud som vi sier nei til. Magnus er også opptatt av at det skal være moro å gjøre ting.

Når vi spør Espen Agdestein på hvor Magnus Carlsen «oppside» ligger i fremtiden, er svaret:

– Det kan være reklame for store selskaper. Hvis han kommer inn blant de store, så er det gode muligheter der. Men samtidig er det selvfølgelig ikke så lett for en sjakkspiller som for en fotballspiller eller tennisspiller.

Liker bondereklame

Et stjerneeksempel på en idrettsutøver som gjør gode penger på reklame for mektige selskaper, er tennisspilleren Roger Federer. Han har profilert for eksempel Mercedes og Rolex.

– Magnus har gjort en internasjonal reklame for Porsche. Men det kan være flere muligheter her, sier Agdestein.

Carlsen er altså opptatt av at det han skal tjene penger, skal være morsomt. Et eksempel på det er Felleskjøpet-reklamen som går for tiden. Det er en type reklame som Carlsen normalt sier nei takk til, men han synes bonde-ideen var så god, at han likevel stilte opp.

Magnus Carlsen drar også rundt i verden og viser fram sine sjakk-kunster. Det gjelder ikke minst til USA.

En halv million om dagen

Etter det VG erfarer kan han tjene mer enn 50 000 dollar pr. dag for å stille opp på et «event». Kanskje enda mer. Det vil altså si 500 000 kroner og kanskje mer enn det om dagen. Ikke engang motorsportsstjernen Petter Solberg kan konkurrere med det, og det er neppe noen annen norsk idrettsstjerne som er i nærheten.

Men: verdensmesteren stiller ofte opp gratis, hvis han kan drive PR for sjakksporten.

Magnus Carlsen kjøpte seg i 2015 en treetasjes enebolig i Holmenkollen til 19,5 millioner kroner. Den eier han privat.

– Der trives mine foreldre, har han tidligere fortalt VG.

Kjøpet var trolig et sjakktrekk, for Carlsen betalte langt under den opprinnelige taksten for den drøyt 500 kvadratmeter store eneboligen.

14 mill. i skatteinntekt

Skattetallene for 2015 viste at Magnus Carlsen nå har begynt å bruke litt av pengene sine. Han hadde en inntekt på nesten 14 millioner kroner i fjor.

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at Carlsens selskap MagnusChess tok ut 15 millioner kroner i et ekstraordinært utbytte i fjor. Det er trolig at dette blant annet ble brukt til å kjøpe boligen i Holmenkollen.

Magnus Carlsen eier 85 prosent av aksjene i selskapet, mens faren Henrik eier de resterende 15 prosent. Selskapets egenkapital er nå på nær 20 millioner kroner.

Etter det VG erfarer har Magnus Carlsen sponsorinntekter på rundt fem mill. kroner i året. Han sponses blant annet av Simonsen Vogt Wiig, Arctic Securities, Nordic Semiconductor og VG.