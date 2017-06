Magnus Carlsen herjer i Norway Chess

SOLA (VG) Magnus Carlsen (26) slo tilbake mot alle skeptikere i lynsjakk-turneringen i Norway Chess. Verdenseliten ble feid av brettet.

Verdensmesteren og verdenseneren har kanskje skuffet litt til nå i 2017, men på Sola mandag kveld var han i storslag.

Magnus Carlsen vant lynsjakkturneringen med 7,5 av ni mulige poeng, mens Hikaru Nakamura og Levon Aronian kom på 2. plass med 5,5 - altså ren utklassing.

– Jeg kom bra inn i rytmen etter hvert. Det gikk over all forventning. Jeg spilte fortere og bedre enn motstanderne, sa en fornøyd Carlsen etterpå.

– Jeg synes ikke de andre viste så bra form, og min form var bedre enn jeg trodde, sier han til VG.

– Hvilken seier setter du høyest?

– Jeg var fornøyd med seieren over Karjakin.

– Dette er det mest imponerende jeg har sett av Magnus i lynsjakk, sa Geir Sune Tallaksen Østmoe som TV2-ekspert.

Hans beste lynsjakk-resultat i Norway Chess er nettopp 7,5 poeng, som han hadde både i 2014 og 2016.

Det skal sies at lynsjakkturneringen handler mest om prestisje – og oppsettet for hovedturneringen – mens alvoret i langsjakk starter tirsdag.

Men Carlsens spill mandag kveld lover svært godt for fortsettelsen i Norway Chess.

– Jeg håper og tror at jeg skal kjempe om turneringsseieren til slutt, men du kan aldri gardere deg mot at det kommer noen og vinner masse på slutten – som Levon Aronian i Grenketurneringen og Veselin Topalov her i Norway Chess for noen år siden, sier Carlsen til VG.

Carlsen la grunnlaget for seieren med fire strake seirer i partiene tre til seks. Hans VM-motstander Sergej Karjakin var blant dem som måtte gi tapt for en nordmann opptatt av å vise seg fram for hjemmepublikummet. Carlsen var attpåtil med svart mot russeren. De tre andre som ble slått var Anish Giri, Levon Aronian og Maxime Vachier-Lagrave.

I den syvende runden var Carlsen ille ute mot den russiske veteranen Vladimir Kramnik, men han klarte å redde remis.

– Bra kjempet av Magnus. Han fikk uventet mye hjelp, sa Hans Olav Lahlum på TV2s sending.

I det åttende partiet slo Carlsen til med seier mot Fabiano Caruana, som gjorde en kjempeblunder. Dermed var seieren allerede klar før den siste runden.

– Det står kjemperespekt av dette, sa Geir Sune Tallaksen Østmoe som TV2-ekspert.

De to beste på verdensrankingen møttes i siste runde: Carlsen mot Wesley So. Amerikaneren hadde hvite brikker, men nordmannen fikk overtaket.

– Dette skal være vunnet, fastslo Hans Olav Lahlum på TV2-sendingen - og det gikk veien for Carlsen.

– En maktdemonstrasjon av Magnus, fortsatte Lahlum.

Resultater lynsjakk:

1. Magnus Carlsen 7,5.

2. Hikaru Nakamura 5,5.

2. Levon Aronian 5,5.

4. Maxime Vachier-Lagrave 5.

5. Sergej Karjakin 4,5.

5. Vladimir Kramnik 4,5.

7. Viswanathan Anand 4.

7. Wesley So 4.

9. Fabiano Caruana 3.

10. Anish Giri 1,5.