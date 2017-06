Magnus Carlsen: – Caruana har ikke så mye respekt for meg. Det liker jeg.

STAVANGER (VG) Magnus Carlsen (26) forventer mer action i Norway Chess når han onsdag møter Fabiano Caruana (24).

– Han angriper definitivt mer enn Wesley So. Det er det som gjør partiene mot Caruana spennende og utfordrende, sa Carlsen etter at det hadde blitt remis i det første partiet av Norway Chess – mot en So som ikke gjorde noe forsøk på å skape noe.

– Caruana er farlig. Han er den som klarer å skape mest trøbbel for Magnus – én av få som virker uredd i møte med verdensmesteren, sier VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

1. runde Norway Chess: Magnus Carlsen, Norge-Wesley So, USA 1/2-1/2. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike-Viswanathan Anand, India 1/2-1/2. Vladimir Kramnik, Russland-Sergej Karjakin, Russland 1/2-1/2. Levon Aronian, Armenia-Fabiano Caruana, USA 1/2-1/2. Hikaru Nakamura, USA-Anish Giri, Nederland 1–0.

– Han er en stabil topp 5-spiller, men 2014 var en formtopp. Han klarte imidlertid ikke å etablere seg på det nivået, fast på 2830.

Magnus Carlsen synes det er moro å spille mot Caruana.

– Han har ikke så mye respekt for meg. Det liker jeg, sier Carlsen til VG.

I 2014 spilte Fabiano Caruana fantastisk sjakk, og mange snakket om at han skulle bli mannen som kunne utfordre Carlsen på toppen. I oktober 2014 hadde han 2844 i rating, bedre enn Carlsen har i dag.

– Hvorfor ble han ikke spilleren som kunne utfordre deg, Magnus Carlsen?

– Han har ikke vært jevn nok i resultatene. Hvorfor vet jeg ikke, for hans toppnivå er veldig høyt.

Fabiano Caruana spilte remis mot Levon Aronian i sitt første parti i Norway Chess. Han gleder seg til å møte Carlsen – og amerikaneren har hvite brikker.

– Det skal bli interessant. Jeg har ikke spilt så mye mot Magnus de siste årene. Jeg skal gjøre mitt beste for å skape noe.

– Kommer du til å angripe?

– Det kommer alt an på om det er noen grunn til det. Det kommer an på hvordan vi ligger an etter åpningen.

Ti av verdens 12 beste sjakkspillere er med i Norway Chess, som uten sammenligning blir årets tøffeste turnering i verden. Magnus Carlsen slet de tre første årene, men gikk til topps i fjor og håper selvfølgelig på å forsvare det i år. Norway Chess avsluttes 16. juni.

Onsdagens partier i Norway Chess:

Hikaru Nakamura-Levon Aronian.

Anish Giri-Sergej Karjakin.

Fabiano Caruana-Magnus Carlsen.

Wesley So-Maxime Vachier-Lagrave.

Viswanathan Anand-Vladimir Kramnik.