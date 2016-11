«Kunstverket» som endte Carlsens verste rekke noen gang

NEW YORK (VG) Ikke rart Magnus Carlsen (25) var lettet etter seieren over Sergej Karjakin (26). Det betydde slutten på den verste rekken av partier noen gang.

I januar 2009 hadde han ni partier på rad uten å vinne. Det samme hadde han før nattens seier.

Og mens sjakkstjernen for syv år siden spilte ni remis etter hverandre, hadde det denne gangen også sneket seg inn et tap i rekken uten seirer.

– Dette er en enorm lettelse. Jeg har ikke vunnet på ti partier – det er noe som egentlig aldri har hendt meg, sa Magnus Carlsen etter seieren over Sergej Karjakin i det tiende partiet i VM-duellen.

Måten Carlsen avgjorde nattens parti på fikk VGs sjakkekspert Simen Agdestein til å bli blank i øynene. I klippet under forklarer han hvorfor:

– Dette er ekstremt sjeldent. Jeg har aldri sett det i VM-historien og på dette nivået med så mange brikker igjen. Uansett hva Karjakin gjør, vil han bare forverre stillingen. Carlsen sier bare «pass» og overlater trekket til motstanderen. Å skape en slik situasjon er fantastisk. Det er kunst på høyt nivå, sier Agdestein om situasjonen som etter alt å dømme ga Carlsen-seier i det tiende partiet.

Det står 5-5 når to partier, som spilles lørdag og mandag, gjenstår.

Wijk aan Zee-turneringen i 2009 ble, symbolsk nok, vunnet av Sergej Karjakin.

Den gang spilte 18 år gamle Carlsen ni remis på rad: mot Teimour Radjabov, Daniel Stellwagen, Sergei Movsesian, Levon Aronian, Vassily Ivanchuk, Sergej Karjakin, Loek van Wely, Gata Kamsky og Michael Adams – før han endelig slo Leinier Dominguez-Perez.

– Dette har vært hardt, innrømmet Carlsen da han viste fram sitt bredeste smil på pressekonferansen i New York.

Innholdsredaktør Peter Doggers i nettsiden chess.com synes rekken av partier uten seier har vært oppsiktsvekkende.

– Det er veldig spesielt. Det beviser det vi har sagt her i New York om at Magnus ikke er seg selv.

– Han klarte ikke å omsette sterkt press i seirer tidlig i matchen, og jeg tror Magnus kom ut av balanse etter noteringstabben i parti nummer fem. Han har brukt mange partier på å komme tilbake.

– Det har både vært merkelige trekk fra Magnus, og så kom episoden der han stormet ut av pressekonferansen før den hadde begynt. Det virket som dette har påvirket han, sier Peter Doggers.

Hør en lettet pappa Carlsen snakke om seieren her:

Elmira Mirzojeva fra den russiske TV-kanalen Matj TV ser det slik:

– Dette er en serie som vi ikke har sett fra Carlsen tidligere. Men som sjakkspiller selv skjønner jeg at slikt kan skje selv han.

– Han viser at han er et menneske og kan gjøre feil, sier Mirzojeva.

– Samtidig har Karjakin gjort alt for å stoppe ham og kjempe om VM-tittelen. Sergej har gjort det vanskelig for Magnus, sier TV-reporteren, som selv er blant de beste kvinnelige sjakkspillerne i Russland.

Leonxto Garcia fra den spanske avisen El Pais har i lang tid sagt at Magnus Carlsen ikke har vært seg selv i New York-matchen.

– Denne statistikken bekrefter det jeg har sagt. Dette har slett ikke vært Magnus Carlsen på sitt beste. Men seieren i det tiende partiet endrer selvfølgelig alt. Nå er han igjen favoritt, sier sjakk-eksperten som har fulgt hvert eneste VM de siste 30 årene.

Carlsens forløsende seier var ingen selvfølge. Det skyldtes i stor grad at Sergej Karjakin overså muligheten til å få remis.

Verdensmesteren leverte to gavepakker rundt trekk 20, men russeren benyttet ikke sjansen til enkelt å tvinge fram remis.

Remis i dette partiet hadde betydd at Karjakin hadde vært på god vei til å ta VM-tittelen.

Nå er det Carlsen som er i førersetet.