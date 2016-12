DOHA (VG) Magnus Carlsen (26) klarte ikke å skjule sin skuffelse da han sto på seierspallen etter lynsjakk-VM.

Tydelig skuffet mottok han først bronsemedalje for hurtigsjakk-VM og deretter sølvet for lynsjakk-VM fra FIDE-president Kirsan Iljumzjinov.

Mens verdensmester Sergej Karjakin smilte bredt, så Carlsen tomt ut i luften,

– Jeg er ikke i humør til å være en god taper nå, sa Magnus Carlsen til VG rett før premieseremonien.

Da de satte i gang med konfetti og et lite fyrverkeri til ære for medaljevinnerne, ble det for mye for Carlsen. Han slo ut med armen og gikk, mens de andre sto rolig og ble fotografert.

Forbannet



Ferden gikk opp på tribunen, der resten av familien ventet. Deretter dro de trolig tilbake til hotellet sitt i Doha.

Magnus Carlsen var ekstremt skuffet etter at VM-gullet i lynsjakk glapp helt på slutten av det i alt 21 partier lange mesterskapet. Rett etter at avgjørelsen var klar og Sergej Karjakin var klar som verdensmester, stormet han opp på tribunen og inn i loungen sin. Der roet han seg noen minutter før han kom ut og ga intervjuer til NRK og VG.

– Jeg er forbannet. Det er jævla surt, sa Carlsen blant annet og gjentok Kupperns ord om at «sølv er nederlag».

Under VM i New York ble det masse oppstyr da Magnus Carlsen ble straffet med rundt 250 000 kroner i bot da han stormet ut fra pressekonferansen, uten å ha gjennomført den. Det skjedde etter hans eneste tap for Sergej Karjakin i matchen.

Det som skjedde i Doha fredag kveld vil trolig ikke få noen konsekvenser. Carlsen stilte opp til seiersseremonien og ventet tålmodig på seierspallen, men da arrangørene satte i gang fyrverkeri og konfetti, ble det altså for mye for ham.

Magnus Carlsen skal nå dra på ferie med familien, men overfor VG ønsker han ikke å si noe mer detaljer om det.

– Neste turnering er alltid den viktigste, sier han – og Carlsen drar rett fra ferie til Wijk aan Zee i Nederland, der den tradisjonelle sjakkturneringen starter 13. januar.