Kasparov dummet seg ikke ut i comebacket

Garry Kasparov (54) er tilbake etter 12 år borte. Sjakk-legenden dummet seg slett ikke ut i St. Louis mandag kveld. Det ble tre remis mot noen av verdens beste spillere.

– Jeg er ganske fornøyd med prestasjonen min, sa russeren på arrangørens sending.

– I motsetning til for 20 år siden, så er jeg fornøyd med tre ganger remis!

For første gang siden 2005 spiller sjakklegenden denne uken en vanlig turnering, nærmere bestemt hurtig- og lynsjakkturneringen i St. Louis, som består av 27 partier over fem dager.

Her kan du se mandagens partier med Kasparov (ekstern lenke)

Det åpnet med en grei remis mot fjorårets VM-utfordrer Sergej Karjakin (nummer 12 i verden), så hadde han en god posisjon mot amerikaneren Hikaru Nakamura (nummer 7) - men måtte til slutt redde i land remis. I mandagens tredje parti møtte han kubaneren Leinier Dominguez Perez (nummer 24)..

– Jeg var sliten. Jeg prøvde å spille solid, sa Kasparov om partiet mot kubaneren.

– Jeg kommer til å spille mer aggressivt i morgen, sa legenden om tirsdagens partier der motstanderne er Levon Aronian, Jan Nepomnjasjtsji og Viswanathan Anand.

Nakamura sa på forhånd at «vi vil nok alle slå ham ganske ettertrykkelig», men han måtte etter hvert innrømme at Kasparov stilte godt forberedt til møtet med dagens sjakkstjerner.

Sjakkfans over hele verden hadde selvfølgelig ønsket seg et drømmemøte mellom Kasparov (den 13. verdensmester) og Carlsen (den 16. verdensmester) – kanskje sjakksportens to største gjenlevende stjerner. Slik ble det ikke. Manager Espen Agdestein forklarte tidligere mandag til VG hvorfor:

– Vi signerte kontrakt i januar med Grand Chess Tour, og i den kontrakten ble det definert hvilke turneringer Magnus skulle spille. Han valgte da hurtigsjakk i Paris og Leuven samt klassisk i St. Louis og London. Men Magnus sa selv nå i USA at han veldig gjerne ville ha spilt nå siden han gjerne ville spille mot Kasparov, sier Carlsen-manageren.

Russeren dominerte sjakksporten i 15 år. Denne uken er han tilbake når lyn- og hurtigsjakkturneringen spilles i St. Louis, etter at det de siste ukene har vært hovedturneringen Sinquefield Cup samme sted – der Magnus Carlsen ble nummer to.

Kasparov har de siste årene viet mesteparten av sin tid til politikk. Delvis er han en heftig Putin-kritiker, delvis har han prøvd å bli president i det internasjonale sjakkforbundet FIDE - men uten å lykkes.

PS: Bare tre av 27 partier spilt til nå, men det er veldig jevnt. Kasparov er bare ett poeng bak de fire som leder.