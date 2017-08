Etter 4539 dager er Garry Kasparov (54) tilbake i sjakktoppen mandag kveld. Magnus Carlsen (26) skulle gjerne ha spilt mot legenden – som også er hans tidligere trener.

Russeren dominerte sjakksporten i 15 år. Denne uken er han tilbake når lyn- og hurtigsjakkturneringen spilles i St. Louis, etter at det de siste uke har vært hovedturneringen Sinquefield Cup samme sted – og Magnus Carlsen ble nummer to.

Sjakkfans over hele verden hadde selvfølgelig ønsket seg et drømmemøte mellom Kasparov (den 13. verdensmester) og Carlsen (den 16. verdensmester) – kanskje sjakksportens to største gjenlevende stjerner. Slik ble det altså ikke.

Les også: Karjakin om Carlsen: – Bedre enn Kasparov

– Vi signerte kontrakt i januar med Grand Chess Tour, og i den kontrakten ble det definert hvilke turneringer Magnus skulle spille. Han valgte da hurtigsjakk i Paris og Leuven samt klassisk i St. Louis og London, sier manager Espen Agdestein.

– Magnus sa selv nå i USA at han veldig gjerne ville ha spilt nå siden han gjerne ville spille mot Kasparov, sier Carlsen-manageren.

Her kan du følge Kasparovs comeback live

I et intervju med arrangørene i St. Louis sa Carlsen:

– Jeg kommer til å sitte klistret til pc-skjermen. Dette blir god underholdning for meg.

Les også: Magnus (13) hadde Kasparov i kne

Garry Kasparov hadde vært verdens beste sjakkspiller i 15 år da han sjokkerte med å legge opp etter Linares-turneringen i 2005. Han har selvfølgelig spilt sjakk også etter dette, men ikke i offisielle turneringer før nå.

I fjor vår stilte han opp mot trioen Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana og Wesley So i lynsjakk. Kasparov viste glimt av gammel storhet og hang brukbart med ungguttene. Ha nummer tre, 1,5 poeng bak Nakamura og et halvt poeng bak So.

Les også: Carlsens VM-hjelper slo «sjefen»

Det er stor interesse for mandagens comeback. Selv prøver Kasparov å ta det rolig:

– Mine forberedelser vil være å se på «Game of Thrones», meddelte han på pressekonferansen søndag.

– Takk Gud for at dette bare varer i fem dager, fortsatte han – og avviste bestemt at han er kommet tilbake for godt:

– Jeg har ingen planer om å komme tilbake.

På sosiale medier er det folk som har lekt seg med ideen om at Kasparov skulle komme med i kandidatturneringen neste år, vinne der og møte Magnus Carlsen til VM-match høsten 2018. Det virker som det blir med drømmen.

Les også: Slik feiret Carlsen sitt tredje VM-gull – fikk besøk av Hollywood-stjerne

Turneringen i St. Louis har samme format som de to turneringene som Carlsen vant i sommer: ni partier hurtigsjakk og 18 partier lynsjakk.

Kasparovs første motstander blir Sergej Karjakin. Det er noe langt mer enn et vanlig sjakkparti. Det er møte mellom to generasjoner russiske sjakkspillere og ikke minst er det møte mellom to karer med helt ulikt politisk syn.

Garry Kasparov er en ivrig Putin-kritiker, mens Karjakin får et stadig tettere forhold til Putin og nå er innvalgt i et spesielt råd som den russiske presidenten har. De har også to fundamentalt ulike syn på det som har skjedd i Ukraina de siste årene.

Les også: Dette er Carlsens kjæreste

Hikaru Nakamura tror ikke at hans tidligere trener har sjanser til å vinne.

– Det kommer til å bli veldig interessant, og vi vil nok alle slå ham ganske ettertrykkelig, sier Nakamura ifølge mattogpatt.no.

Deltagere i turneringen: Garry Kasparov, Levon Aronian, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Viswanathan Anand, Sergej Karjakin, Jan Nepomnjasjtsji, Leinier Dominguez Perez, David Navara, Quang Liem Le.