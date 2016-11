Karjakins manager: – Jeg tror Magnus har blitt litt nervøs nå

NEW YORK (VG) Sergej Karjakins manager puster lettet ut etter at begge partiene mot verdensmester Magnus Carlsen har endt med remis.

– Nå har Sergej kommet stående ut av 1. runde i boksekampen. Jeg regner to partier som én runde. Og nå har han flyttet presset mer over på Magnus Carlsen, mener Kyrillos Zangalis.

– Jeg tror Magnus har blitt litt nervøs nå. Som verdensmester vil du gjerne knocke utfordreren i første runde. Det har han ikke klart, sier den fargerike manageren til VG.

Under VM-åpningen torsdag virket Sergej Karjakin ekstremt nervøs. Men han har ikke hatt noen problemer så langt i VM-matchen.

– Det var en del nerver før første parti, ja. Carlsen er jo veldig vant til all viraken og har to VM-matcher bak seg.

– Men Sergej er ikke redd for noen, heller ikke Magnus Carlsen, understreker Zangalis.

Han mener at Karjakin, med hvite brikker, hadde gode muligheter til å vinne det andre partiet. Magnus Carlsen mente at han god kontroll.

– Sergej får økt selvsikkerhet nå. Han har alltid vært psykisk sterk. Da han kvalifiserte seg til møtet med Carlsen gjennom kandidatturneringen, var han nest dårlig ranket av de åtte deltagerne. Men det stoppet ham ikke, fastslår Kyrillos Zangalis.

Den spanske sjakk-eksperten Leontxo Garcia, som jobber for avisen El Pais, er i stor grad enig med Karjakin-manageren.

– Karjakin er ikke redd for Carlsen, fastslår Garcia.

– Det er det viktigste vi kan fastslå etter to partier.

Han «beviser» det med at Karjakin lørdag hadde et par muligheter til å forenkle spillet og få en lett remis, men at russeren i stedet inviterte Carlsen til mer komplisert spill.

– Karjakin vet at han har full støtte fra president Putin og Kreml og en armé av russiske stormestere til å hjelpe seg. Det gir ham styrke, mener Leontxo Garcia, og viser altså til at det russiske sjakkforbundet har lagt store ressurser bak Karjakins VM-forberedelser. Det er snakk om at det er brukt syv-åtte millioner kroner.

Presidenten i det russiske sjakkforbundet, den styrtrike Andrej Filatov, bekrefter overfor VG at han personlige har betalt for den siste treningsleiren før New York-møtet.

– Fra et objektivt synspunkt er det bra å konstatere at Karjakin ikke er redd Magnus. Når du har så dårlig statistikk som han har mot Carlsen, er det lett å bli redd. Det kan vi uten videre ikke er. Jeg tror han har klart å komme over det, sier Leontxo Garcia.

I første parti fredag hadde Magnus Carlsen hvite brikker, men klarte ikke å skape trøbbel for Karjakin.

– Karjakin viste at han er veldig godt forberedt, mener Garcia.

Magnus Carlsen spilte VM-matcher mot Viswanathan Anand både i 2013 og 2014, og mange har pekt på hans større erfaring. Foreløpig er det vanskelig å si om det betyr noe.

– Jeg tror ikke det er noe problem. Med to remis nå, så øker appetitten hos Sergej. Det blir selvfølgelig vrient mandag med svart, men jeg har troen, sier manager Zangalis.

VGTV-ekspert Simen Agdestein er enig i at Sergej Karjakin kan ha kommet over åpningsnervene med disse to uavgjorte partiene.

– Det er mulig at det er dette han trengte. Men det er tydelig at han har vært nervøs.

Agdestein var ikke veldig imponert over det Karjakin hadde å vise fram med hvite brikker lørdag.

– Strengt har dette vært litt kjedelig så langt. Magnus forsøkte med hvitt, men det gikk ikke. Jeg mistenker litt at spillet kan bli litt sånn også videre i matchen.

– Tror du det blir jevnt?

– Jeg tror det kan bli veldig jevnt. Kanskje helt til omspill om seieren, undrer Simen Agdestein.

Magnus Carlsen selv innrømmet etter parti nummer to at det ikke hadde vært så spektakulært.

– Men i en lang VM-match kan vi ikke forvente at det er fyrverkeri hele tiden.

– Det blir mer moro senere, skrattet Sergej Karjakin.

Sjakk-legenden Garri Kasparov gjør ingen hemmelighet ut fra hvem han har som favoritt:

– Jeg mener spillerne i dette VM er i to forskjellige ligaer: Karjakin er eksellent, Carlsen er spesiell, skrev han på twitter etter parti nummer to.

Kasparov mener garantert det han skriver. Men er nok også farget av at Karjakin er Putins mann. Kasparov er som kjent en sterk Putin-motstander.

Den engelske sjakkspilleren og kommentatoren Nigel Short fastslår dette på twitter:

– Det vil bli en tett VM-match. Jeg klarer ikke å se at Sergej Karjakin vinner mange partier. Hvis han kommer bakpå, får han det veldig tøft.