Karjakin «tok en Houdini» og reddet remis mot Carlsen

NEW YORK (VG) (Magnus Carlsen - Sergej Karjakin 1/2-1/2) Magnus Carlsen (25) lå an til å slå Sergej Karjakin (26), men russeren forsvarte seg heltemodig og reddet remis.

– Karjakin gjør en Houdini, fastslo Jon Ludvig Hammer på VGTV-sendingen.

En ekstremt skuffet Magnus Carlsen innså at seieren var blitt til remis. Dermed har samtlige tre VM-partier til nå endt med uavgjort.

Etter seks timer, 40 minutter og 78 trekk var det slutt. Da var det midt på natten i Norge.

– Computeren sa at du lå an til seier lenge. Følte du det slik?



– Egentlig ikke. Jeg følte det var sjanser hele veien. Jeg trodde jeg skulle vinne ganske lett, men det var kanskje ikke så lett som jeg trodde, sa Carlsen til VGTV etter partiet.



Nordmannen måtte konkludere med at Karjakin trakk det lengste strået da partiet endte med remis.



– Det er kanskje litt bedre for han ettersom han reddet remis, avsluttet Carlsen.

– Kommer til å bli snakket om lenge



Karjakin gjorde en tabbe da han spilte løper til e7 i det 64. trekket. Slitne og utkjørte gjorde spillerne hver sin tabbe mot trekk nummer 70.

– Dette er et parti det kommer til å bli snakket om lenge, sa Hammer i studio.

– Hvert eneste trekk er viktig. En liten feil gjør at Magnus kan vinne, sa Karjakins manager Kyrillos Zangalis til – og gikk urolig rundt på arenaen i Fulton Market i New York.

Hans kollega Espen Agdestein klarte heller ikke å sitte i ro.

Magnus Carlsen må likevel forberede seg på å forsvare seg febrilsk når Sergej Karjakin har hvite brikker i tirsdagens fjerde parti.

VGTV-studio spekulerte i om Karjakin hadde gjort en tabbe allerede da han spilte bonde g5.

– Man kan ikke kalle det en tabbe, men det kan være akkurat nok til at vi får en stilling hvor Magnus kan presse, sa storesøster Ellen Carlsen.

Og etter hvert opparbeidet verdensmesteren et ganske kraftig press på russeren.

– Dette er nok veldig bra for hvit, sa tidligere sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson.

– Før eller siden kommer Karjakin til å knekke, sa Jon Ludvig Hammer, uten å si når det skulle skje.

Noe senere fastslo samme Hammer:

– Karjakin går inn i fullt forsvarsmodus.

KONSENTRERT: Magnus Carlsen i dyp konsentrasjon under det tredje partiet i VM-kampen mot Sergej Karjakin. Foto: Ole Berg-Rusten , NTB scanpix

Carlsen-manager Espen Agdestein gikk rastløs rundt i VM-lokalene.

– Magnus har et lite overtak, fastslo han – og prøvde å ikke være altfor optimistisk.

Ved trekk 37 var det tydelig at det hadde gått opp for Sergej Karjakin at han var i trøbbel. Han tenkte og tenkte og brukte opp mye av sin begrensede tid.

Computeren viste snaut 40 prosent mulighet for Carlsen-seier.

– Men Magnus har mer kontroll enn datamaskinene, fastslo Jon Ludvig Hammer.

Etter hvert ble han imidlertid mer usikker når det ble snakk om at Carlsen var «alene med keeper».

– Han tok en finte for mye, og endte nede ved cornerflagget.

Den amerikanske sjakkspilleren Fabiano Caruana fastslo på twitter:

– Jeg er overrasket over at Karjakin lider så mye etter Carlsens ufarlige åpning.

En annen toppspiller, russiske Peter Svidler, fastslo på chess24.com:

– Magnus har en høy frekvens i å konvertere slike stillinger til seier.

VGTV-studio prøvde å finne vinnermuligheter for Magnus Carlsen, men Karjakin forsvarte seg svært nøyaktig.

Den aserbajdsjanske toppspilleren Teimour Radjabov var ikke imponert over Carlsen:

– De siste syv trekkene av Carlsen i dag er det jeg har sett på år og dag av ham.

Da Karjakin spilte løper e7, lå likevel alt an til Carlsen-seier.

De siste møtene mellom Carlsen og Karjakin før New York var to partier i Bilbao i sommer. Da vant verdensmesteren med hvitt og spilte remis med svart – slik at han fikk seg et psykisk overtak før VM-matchen.

Dette er Magnus Carlsens tredje VM-kamp i løpet av fire år.

I 2013 ble han verdensmester ved å slå Viswanathan Anand i Chennai, og året etter forsvarte han tittelen ved å vinne over samme Anand i Sotsji.

Magnus Carlsen brukte hviledagen søndag til å slappe av og spille litt basketball.

Da VG møtte han, pappa Henrik Carlsen og trener Peter Heine Nielsen før partiet, var verdensmesteren i strålende humør.

– Han er i veldig godt humør, trygg og motivert, sa Henrik Carlsen.